Populära program från Channel 4 kommer att finnas tillgängliga på YouTube

(Pocket-lint) - Det brittiska TV-bolaget Channel 4 har meddelat att man kommer att lägga ut över tusen timmar av sin katalog av TV-program på YouTube i fullständiga avsnitt, så att folk kan se dem gratis online.

I utbudet ingår panelshower som 8 out of 10 Cats tillsammans med dokusåpor som SAS: Who Dares Wins, men det viktigaste för Channel 4 är att de kommer att lägga in annonser före och troligen även under programmen.

Dessa kommer förmodligen att vara programmatiska via YouTubes plattform och kan tydligen utgöra en mycket ny inkomstkälla för en kanal som är under offentlig press från den brittiska regeringen att tjäna mer pengar.

Channel 4 har nämnt den mycket yngre demografiska gruppen som YouTube betjänar jämfört med TV-sändningar som ett annat viktigt skäl till affären, i hopp om att varumärket ska bli mer bekant för yngre användare.

TV-programmen som laddas upp bör inte heller vara alltför gamla - Channel 4 har sagt att vissa program kommer att laddas upp till YouTube 30 dagar efter att de har sänts, vilket tyder på att det kan bli ett bra sätt att komma ikapp med relativt nya program som du kanske har missat.

Channel 4:s YouTube-kanal är den förmodade destinationen för programmen, så håll ett öga på den om du vill titta på lite TV online.

Skriva av Max Freeman-Mills.