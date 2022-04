Du kan se Halo: The Series på YouTube nu

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det första avsnittet av Halo: The Series finns nu att se gratis på YouTube.

Debuterade förra veckan, live-actionshowen i nio avsnitt är vanligtvis exklusiv för Paramount+ men streamingtjänsten erbjuder hela premiären utan kostnad i hopp om att få nya prenumeranter.

Tyvärr är detta bara relevant för amerikanska tittare. Paramount+ har ännu inte kommit till Storbritannien (det kommer att finnas tillgängligt på Sky Q och Sky Glass under de kommande månaderna), och även om tjänsten körs i vissa andra länder, som Kanada, Australien och Norden, är det gratisavsnittet t tillgängligt där.

Faktum är att det för närvarande inte finns något auktoriserat sätt att se Halo: The Series i Storbritannien överhuvudtaget. Men om du vill se det kostnadsfria avsnittet utanför staterna kan du göra det med ett VPN, kolla in vår praktiska sammanfattning av de bästa VPN-tjänsterna här .

YouTube-versionen av programmet finns överst på den här sidan, om du kan se den.

Halo: The Series fokuserar på Master Chief - John-117 - som spelas av Pablo Schreiber från Orange is the New Black fame. Designated Survivors Natascha McElhone spelar huvudrollen som doktor Catherine Halsey, medan Jen Taylor återger sin röstroll som Cortana - en roll hon har spelat under hela spelserien.

Om du kan se den streamas den för närvarande på Paramount+ nu.

Skriva av Rik Henderson.