Så här säger du enkelt upp HBO Max i fem steg

(Pocket-lint) - Så du vill strama åt din streamingbudget inför vintermånaderna. Vi förstår. Brännolja kostar mycket, liksom matvaror. Om HBO Max eventuellt står på tur under de kommande månaderna kan du här se hur du kan säga upp det. Det är det snabbaste och enklaste sättet, så länge du kan komma ihåg var du först prenumererade på videostreamingtjänsten.

Vem fakturerar dig för HBO Max?

För att säga upp ditt HBO Max-abonnemang måste du först ta reda på var du tecknade ett HBO Max-konto eller vem som fakturerar dig för tjänsten.

HBO Max-abonnemang är tillgängliga via HBO Max själv eller tredjepartsfaktureringsleverantörer (vilket är var du har registrerat dig eller vem som fakturerar dig för HBO Max). Du kan till exempel ha registrerat dig för HBO Max via HBO Max för iOS-appen, HBO Max för Android-appen eller till och med HBO Max för Samsung TV-appen. Om så är fallet är din prenumeration via dessa respektive tredjepartsleverantörer.

Så här tar du reda på vem som fakturerar dig för HBO Max

För att ta reda på vem som fakturerar dig för HBO Max går du till HBOMax.com och sedan:

Telefon eller surfplatta: Tryck på din profil (uppe till höger), sedan på ikonen Inställningar och tryck sedan på eller bläddra till Abonnemang.

Tryck på din profil (uppe till höger), sedan på ikonen Inställningar och tryck sedan på eller bläddra till Abonnemang. Dator: Välj din profil (uppe till höger), välj sedan Inställningar och hitta Abonnemang.

Välj din profil (uppe till höger), välj sedan Inställningar och hitta Abonnemang. TV-enhet: Välj ikonen Inställningar och välj sedan Konto.

Därifrån hittar du vem din prenumeration faktureras genom (endast tillgängligt med profiler för vuxna). Din kontoutdrag borde också ge denna information, eller så kan du fråga din tv-leverantör om de debiterar dig.

Så här avbryter du HBO Max

När du har tagit reda på vem som fakturerar dig för HBO Max kan du säga upp tjänsten. Din prenumeration förnyas automatiskt tills du avbryter den. För att undvika en avgift varnar Warner Bros Discovery för att du har ett par dagar på dig att säga upp abonnemanget innan nästa faktureringscykel börjar. När du säger upp din prenumeration kan du fortsätta att streama fram till slutet av din faktureringsperiod.

HBO Max

Om du prenumererar på HBO Max direkt via HBO Max gör du följande på din dator:

Gå till HBOMax.com på din dator och logga in på ditt konto. Välj din profil (uppe till höger), välj sedan Inställningar och hitta Abonnemang. Välj Hantera prenumeration. Har du inget alternativ för Hantera prenumeration? Lägg märke till vem din prenumeration faktureras genom. Välj Avbryt prenumeration. Bekräfta uppsägningen och notera ditt utgångsdatum.

Du har nu sagt upp HBO Max i fem steg!

Tredjepartsfaktureringsleverantörer

Om du prenumererar på HBO Max via en tredjepartsfaktureringsleverantör varierar stegen för uppsägning beroende på faktureringsleverantör. Warner Bros Discovery har praktiska supportsidor för några populära tredjepartsfaktureringsleverantörer. Om du vill veta hur du säger upp din prenumeration hittar du din faktureringsleverantör nedan:

Hur mycket kostar HBO Max?

Efter månader av teasing rullade HBO ut sin annonsfinansierade streamingplan för HBO Max i juni 2021.

Den nya nivån är 5 dollar billigare än den vanliga planen och kostar bara 10 dollar per månad i USA. Tänk på att hela poängen med HBO från början var en reklamfri innehållsupplevelse, så många har undrat hur nätverket planerar att plötsligt börja införliva reklamfilmer. Cheferna lovar "en elegant, smakfull reklamupplevelse som respekterar bra berättelser".

De som väljer att prenumerera på den billigare nivån kommer inte bara att få HBO Max nya "smakfulla" annonser utan också färre premiumfunktioner. Kvaliteten på videoströmning kommer att begränsas till 1080p, medan 4K-strömning reserveras för det vanliga abonnemanget. Vissa titlar kommer inte heller att vara tillgängliga för offline-visning, och även filmpremiärer samma dag kommer att vara begränsade till abonnenter på det vanliga abonnemanget.

Prenumeranter på den reklamfinansierade planen kommer så småningom att kunna se dessa titlar, de behöver bara vänta flera månader efter det att deras biografsläpp har avslutats i USA. De som har en annonsunderstödd plan kommer dock att ha tillgång till HBO Max Originals.

