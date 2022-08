Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - RIP HBO Max och Discovery+. Vi kände er knappt.

För två år sedan, i början av pandemin, slog HBO ihop HBO Now och HBO Go och den fristående HBO-appen och skapade det vi nu känner till som HBO Max. Det är en direkt konkurrent till Disney+ och Paramount+ och erbjuder HBO-filmer, originalprogram från HBO Max och innehåll från olika film- och tv-märken från WarnerMedia. Nu har Warner Bros Discovery överraskande meddelat att man kommer att ersätta HBO Max med en ny streamingtjänst nästa år (även om det först ryktades om det för några veckor sedan). Men det är inte allt: Discovery+ kommer också att ingå i denna nya videostreamingtjänst.

Här är vad du behöver veta om denna dramatiska förändring inom streamingområdet.

Det är inte precis det. Varumärkets dagar är räknade och tjänsten kommer att ersättas av en ny. Rapporter dök först upp under sensommaren 2022 om att HBO Max skulle vara på hugget. Under ett vinstsamtal den 3 augusti 2022 meddelade sedan Warner Bros Discovery-chefen David Zaslav att både HBO Max och Discovery+ kommer att ersättas av en ny tjänst sommaren 2023. "HBO Max har en konkurrenskraftig uppsättning funktioner, men den har haft prestandaproblem och kundproblem", sade Zaslav och erkände i princip att flaggskeppet streamingtjänsten har misslyckats under stora premiärer som Mayor of Easttown, Euphoria och Succession.

Warner Bros Discovery antydde sedan att Discovery+ drivs av bättre teknik och att detta kommer att vara nyckeln till den nya tjänsten.

Discovery+ lanserades i början av 2022, men i mars 2022 hade den bara 24 miljoner abonnenter. Som jämförelse kan nämnas att HBO Max lanserades i maj 2022 och ett år senare uppges ha 70 miljoner betalande abonnenter. Enligt de senaste rapporterna har programmet 77 miljoner globala abonnenter. Medan HBO Max fokuserar på HBO-innehåll med manuskript och originalprogram från Max, fokuserar Discovery+ på innehåll utan manuskript, t.ex. dokusåpor från Discovery-varumärken. Ända sedan WarnerMedia och Discovery slogs samman i våras har det talats om att HBO Max och Discovery+ skulle slås ihop. Nu förväntas de två tjänsterna slås samman 2023.

"Vi tror att den produkten kommer att bli fantastisk", sade Warner Bros Discovery VD David Zaslav under ett vinstsamtal den 3 augusti 2022.

Den är för närvarande planerad att gå live någon gång under sommaren 2023.

Warner Bros Discovery har inte tillkännagivit något namn för sin nya kombinerade streamingtjänst HBO Max och Discovery+ - än mindre hur mycket den kommer att kosta. I USA kostar HBO Max dock 15 dollar i månaden för reklamfri streaming eller 10 dollar i månaden för reklamstödd streaming. Discovery+ börjar på 4,99 dollar i månaden med annonser. Det är säkert att anta att den nya tjänsten kan kosta så mycket som 20 dollar i månaden, men det skulle vara en av de dyrare streamingtjänsterna hittills.

Mitt i alla förändringar av sina streamingtjänster meddelade Warner Bros Discovery också att man ställde in en live-action DCEU TV-serie kallad Batgirl. Serien hade filmats och gått igenom postproduktion - men nu kommer den aldrig att släppas på DVD eller ens på streamingtjänster. Ytterligare filmer som är exklusiva för HBO Max togs samtidigt bort från streamingtjänsten, även om de fortfarande går att köpa eller hyra.

Skriva av Maggie Tillman.