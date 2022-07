Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Med premiär för House of the Dragon inom kort lägger HBO till alla åtta säsonger av den ursprungliga Game of Thrones-serien till sin streamingtjänst HBO Max i 4K med stöd för HDR 10, Dolby Vision och Dolby Atmos.

De som är besatta av serien vet att House of the Dragon kommer att skildra det blodiga inbördeskriget som bröt ut efter Viserys I:s död, som kommer att spelas av Paddy Considine i den nya HBO Max-serien. Viserys utsåg sin äldsta dotter Rhaenyra till arvtagare efter sin första hustrus död. Men hans andra hustru anser att tronen bör gå vidare till hennes söner. En konflikt uppstår mellan dessa två kvinnor och tvingar varje hus i Westeros att välja sida. Den tillfogar Targaryen-dynastin ett dödligt sår, en inverkan som kan spåras 170 år senare till den ursprungliga Game of Thrones-serien.

Att se originalserien, som hade premiär 2011 på HBO, kommer definitivt att hjälpa dig att förbereda dig för House of the Dragon. Prequel-serien släpps på HBO Max i samma premiumformat den 21 augusti 2022.

För att hjälpa dig och spara tid har Pocket-lint sammanställt en lista med fyra måste-tittande Game of Thrones-avsnitt som kommer att få dig att komma igång så mycket som möjligt. Utöver dessa fyra avsnitt har vi föreslagit lite läsning: En novell, en novell och en pseudohistorisk bok, alla skrivna av George RR Martin. (Han har skrivit fantasyromanen A Song of Ice and Fire, från vilken Game of Thrones är anpassad.)

Slutligen rekommenderar vi att du tittar på en animerad specialfilm från den ursprungliga Game of Thrones-serien. Mellan allt detta bör du vara beredd på all Eld och blod som kommer i House of the Dragon.

Vad du ska titta på innan House of the Dragon

Anledning: Du får bekanta dig med alla husen i Westeros.

House of Dragon utspelar sig 129 AC, medan Game of Thrones utspelar sig 298 AC. Men de familjer som utgör de stora husen i Westeros är fortfarande närvarande. Trots att serien utspelar sig 170 år före händelserna i originalserien har familjerna för det mesta också samma prioriteringar: Lannisters bryr sig om pengar, Starks bryr sig om sin heder och Targaryens bryr sig om järntronen. Även om det finns undantag är dessa undantag mer betydelsefulla.

En annan anledning att titta är förstås att få en första glimt av de drakägg som Daenerys får i bröllopspresent.

Anledning: Drakar föds.

När Daenerys (spelad av Emilia Clarke i Game of Thrones) kläcker sina ägg i finalen av den första säsongen är det första gången en drake föds på 150 år. Det verkade också som om Dany snubblade över någon form av formel som kan ha hjälpt till att kläcka drakarna, eftersom hon placerade äggen i Khal Drogos gravbål och sedan anslöt sig till dem medan det brann. Förhoppningsvis kommer House of the Dragon att visa lite mer av magin bakom hur drakar föds.

Kanske får vi också veta varför Targaryerna inte kunde föda upp fler av dem på 150 år.

Anledning: Shireen förklarar drakdansen och Daenerys rider på Drogon.

Vi måste inkludera avsnittet som delar sin titel med det inbördeskrig som presenteras i House of the Dragon.

I det här avsnittet får vi se Daenerys bli den första personen som rider på en drake på ett och ett halvt sekel, vilket är något som vi alla borde bli mer vana vid inför House of the Dragon. Men den verkliga anledningen till att se det här avsnittet är att det bäst förklarar Dance of Dragons i originalserien. Shireen läser en historik om kriget och har samtal om det med sin far och Davos inför det gräsliga öde som väntar henne.

Anledning: Det är en av de viktigaste orsakerna: Se Danys drakar i krig och The Battle of the Bastards.

Det här är ett av de mest spännande avsnitten i Game of Thrones och det borde sätta dina förväntningar på House of the Dragon. I det här avsnittet ser vi för första gången drakarnas verkligt destruktiva kraft, när Dany finner sitt folk i Mereen belägrat av en större armé som inte har någon chans när drakarna släpps fria. Samtidigt ger The Battle of the Bastards också en av de mest spännande inblickarna i hur ett storskaligt slag ser ut i Westeros - något vi inte fick se tillräckligt mycket av under serien. Med en större budget och en berättelse som innehåller många slag som är större än det som vi såg i det här avsnittet får vi förhoppningsvis se mycket mer av det som det här avsnittet gav oss i House of the Dragon.

Anledning: Shireen berättar hela händelseförloppet i Drakarnas dans, som kulminerar i en berättelse om två Targaryens som slåss på sina drakar högt upp i himlen.

Den här animerade filmen ingick i Blu-Ray-skivan för säsong 5 av Game of Thrones. Den berättas av Kelly Ingram, som spelade Shireen Baratheon i originalserien. Pedro Pascal (som spelade Oberyn Martell) och Conleth Hill (som spelade Varys) medverkar också som röstskådespelare. Det är en 20 minuter lång video. Du kan fånga en kopia av den på YouTube, ovan.

Anledning: The Princess and The Queen är en novell av George RR Martin som visar hur förhållandet mellan prinsessan Rheanyra Targaryen och drottning Alicent Hightower utvecklades till ett inbördeskrig.

Rheanyra kommer att spelas av Emma D'Arcy och Milly Alcock i House of the Dragon. Hon utses till sin fars arvtagare, men hennes far gifter om sig med Alicent Hightower, som spelas av Olivia Cooke. Alicent får två söner med kungen, vilket så småningom leder till en atmosfär av ständig konflikt mellan de två familjerna som bor i Red Keep. Så småningom måste varje medlem av hovet välja sida, medan den åldrande kungen orubbligt håller fast vid en pakt som har fallit sönder.

Anledning: Det är en novell av George RR Martin som handlar om efterdyningarna av att Daemon Targaryen har hoppat över i tronföljden.

Matt Smith kommer att spela Daemon i House of the Dragon. Han är arvtagare till Järntronen - tills hans bror Viserys (med hjälp av sin hand, Otto Hightower) bestämmer sig för att Daemon är en för stor vilde att anförtro Järntronen åt. Detta leder till att Rheanyra utses till arvtagare. Den förutsägbara Daemon håller inte med om detta och ger sig iväg för att etablera sitt eget rike i en kedja av öar utanför Dornes kust som kallas Stepstones.

Anledning: Fire and Blood är en historia om Targaryens kungar skriven av George RR Martin.

Den är skriven ur en mästares synvinkel som skriver ner händelserna årtionden senare - så allt i den kan inte betraktas som absoluta fakta. Den kommer att berätta om så gott som alla större händelser som sker under Drakarnas dans. Om du är en läsare som vill veta mer om vad som hände före Game of Thrones är detta boken för dig.

De uppgraderade epsioderna kommer att finnas tillgängliga i augusti 2022. Du måste vara på den reklamfria premiumnivån för att kunna streama dem på HBO Max. Det kostar 14,99 dollar per månad att prenumerera.

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Britta O'Boyle.