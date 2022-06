Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Game of Thrones sista säsong är ett av de mest kontroversiella och kanske mest avskydda sluten av alla tv-serier i historien.

Trots detta - som vissa skulle kalla det - misslyckande är Westeros fortfarande på väg att bli en viktig del av HBO:s framtida programutbud, med sju Game of Thrones-relaterade spinoff-serier som nu är under utveckling. Sex av dessa serier är prequels som utspelar sig före händelserna i den ursprungliga Game of Thrones-serien. I det senast tillkännagivna projektet kommer Kit Harrington att svinga Longclaw igen som Jon Snow.

Den nya fortsättningsserien kommer att ge sig in på okänd mark, eftersom den utgör den första utflykten till vad som hände efter den allmänt kritiserade sista säsongen och dess polariserande slut. Vi som är entusiastiska fans av böckerna och serien - och som tycker att HBO borde ta tillfället i akt att rätta till några fel - här är vad studion skulle kunna göra med sin kommande uppföljare som kretsar kring Jon Snow. Tänk på att inget av detta har bekräftats av HBO.

De har inte tillkännagivit något releasedatum, någon sammanfattning av handlingen, någon trailer - ingenting. Detta är bara vi som lägger ut en slags önskelista i världen.

Sista gången vi såg Kit Harringtons Jon Snow var han [spoiler] på väg till bortom muren efter att ha blivit bannlyst för att ha dödat Danaerys Targaryen. Vem förvisade honom, undrar du kanske? Kung Bran the Broken, naturligtvis, Jons kusin (och tidigare halvbror) som nu sitter på den nedsmälta järntronen. Den här nya Jon Snow-serien sker med HBO som vet mycket väl att många tittare hatar att Bran är kung.

Kommer den här fortsättningsserien att bli som Disney+s nya Obi-Wan Kenobi - med Jon Snow ensam på ett stort äventyr bortom muren, eller kommer något att kalla honom tillbaka till Westeros och till och med till King's Landing?

Ett av de många klagomålen på den sista säsongen som du kommer att höra folk prata om är faktiskt det enklaste att åtgärda i den nya serien: Ge oss mer av Jon Snows snälla pojke, Ghost. Den gigantiska direwolf har varit en av fansens favoriter sedan han först dök upp som den söta lilla albino-valpen. Men den fullvuxna, tre meter höga vargen sågs allt mindre genom de sista säsongerna. Säkert kommer han att vara vid Jons sida i den nya serien?

Det är fantastiskt att Kit Harrington återvänder. Det får oss faktiskt att se fram emot den nya serien. Men kommer andra skådespelare från originalserien också att komma tillbaka? Kom ihåg att Jon Snow sågs av tittarna på väg bortom muren tillsammans med Tormund Giantsbane (spelad av Kristofer Hivju) i slutskedet av det sista avsnittet. Om vi skulle gissa så kommer han med största sannolikhet/förhoppningsvis också att dyka upp i den nya serien.

Därifrån beror det på handlingen i serien. Handlar den om att Jon ska leva i norr? Eller vågar han sig till någon avlägsen plats i öst?

Allt detta påverkar hur mycket av de ursprungliga skådespelarna som kommer att dyka upp. Om Jon till exempel dras tillbaka söder om muren till Westeros kan vi stå i kö för att få se många av våra gamla favoriter från den första serien.

Jon Snow har varit i konstant krig - med det ena eller andra - sedan han kom i puberteten.

Visst, förvisning låter illa, men egentligen är detta en möjlighet för honom att lugna ner sig och slappna av lite. Men lite action ger inte bra TV. Förhoppningsvis får han åtminstone lite vila under några år mellan händelserna i säsong åtta och när den nya serien ska utspelas. Vi föreställer oss gärna att han åkte någonstans för att bygga upp ett nytt samhälle med de återstående wildings och kanske få några egna små vilda barn.

Senast vi såg Daenerys drake Drogon smälte han Järntronen och tog tag i Danys kropp innan han flög iväg. Det nämns senare att han sågs flyga österut. Game of Thrones showrunners DB Weiss och David Benioff sa i DVD-kommentaren till säsong åtta att Drogon flög mot Volantis. Fans har spekulerat i att detta kan leda till att den röda prästinnan Kinvara återuppväcker Daenarys.

Men för vår egen mentala hälsa får vi hoppas att Daenarys förblir död. Kanske Drogon i stället gör sig ett trevligt hem genom att flyga bara en aning längre österut till Valyrias ruiner - en plats som bara besöktes tillfälligt i originalserien. Eftersom Jon Snow och Drogon inte lämnade varandra på god fot (eftersom Jon dödade sin mamma Daenerys) skulle det vara ganska vilt att se Jon ge sig på honom i den nya serien.

Det leder oss till...

Så vill HBO ge oss en trevlig sextimmars äventyrshistoria med en av de mest älskade karaktärerna från den ursprungliga Game of Thrones-serien, eller kommer de att försöka rätta till felen och ge tittarna en uppföljare som lika gärna kan fungera som en sista säsong?

Om det blir det senare finns det en inte så tokig strategi som man skulle kunna välja: Man skulle kunna avslöja att den kille som faktiskt vann Game of Thrones var skurken hela tiden. Det spekulerades i forum och i alla supporterkretsar under sändningen av den sista säsongen att Bran skulle visa sig vara den som kontrollerar Night King och White Walkers. Men det avslöjades aldrig att så var fallet i säsong åtta.

Låt oss dock vara tydliga. Styrkan i hans krafter är ganska odefinierad hittills, vilket gör det lätt för fansen att spekulera och i slutändan undra om han använde sina krafter för att kontrollera Night King och White Walkers och kanske till och med driva Daenarys till vansinne och förstöra staden. Vad blev trots allt resultatet av allt detta kaos i den sista säsongen? Bran som sitter på järntronen.

Om Bran verkligen är ond och har varit den marionettspelare som har orsakat alla möjliga dåliga saker under hela Game of Thrones är det säkert att anta att fler av de ursprungliga skådespelarna kommer att komma tillbaka i den nya serien. Vi skulle åtminstone få se kung Bran (spelad av Isaac Hempstead Wright), Tyrion, kungens hand (spelad av Peter Dinklage), Samuel Tarley, Brans Grand Maester (spelad av John Bradley).

Det skulle vara häpnadsväckande att se Bran bestämma sig för att en Targaryen-familj - som Jon Snow (och kanske har han fru och barn) - som lever i exil är en för stor risk för honom. Under tiden kan Jon Snow få reda på sanningen om Bran och ge sig iväg på ett uppdrag för att stoppa sin onda kusin/förre bror.

Återigen är allt detta rena spekulationer. Men vilken vild show det skulle vara, eller hur?

Skriva av Maggie Tillman.