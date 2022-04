Matt Reeves Batman får en uppföljare med Robert Pattinson

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Warner Bros har enligt uppgift gett grönt ljus för en uppföljare till Matt Reeves The Batman, den senaste delen i Batman-serien med Robert Pattinson i huvudrollen.

The Batman hade premiär i mars 2022 och spelade in 760 miljoner dollar på de globala biograferna. Den sågs av 4,1 miljoner hushåll på HBO Max under den första veckan den fanns tillgänglig för streamning, enligt Deadline, som också hävdar att Warner Bros verkställande direktör Toby Emmerich använde CinemaCon på tisdagen för att tillkännage uppföljaren. Han sade att både Reeves och Pattinson kommer att återvända till den nya filmen.

För närvarande finns det inte många andra detaljer kända just nu.

Pocket-lint såg The Batman på biograferna, och även om åsikterna om filmen skiljer sig åt bland våra medarbetare kunde den säkert ha varit kortare, och vissa scener var antingen korkade eller kåta. Men den övergripande mörka och genuint skrämmande tonen samt kriminalthrillerbakgrunden gjorde den till en solid blockbuster som vi gillade. Den tillförde också en gnutta realism till karaktären Bruce Wayne.

Han är trots allt en vuxen man som tar på sig en mantel med fladdermus-tema för att spöa upp punkare på gatorna i Gotham City för att hämnas sina föräldrar. The Batman gör detta smärtsamt uppenbart under loppet av tre timmar.

Men det är ändå en bra film - och uppenbarligen är det många som håller med eftersom den för närvarande har 85 procent av recensionerna på Rotten Tomatoes.

Låt oss hoppas att uppföljaren är lika rolig (men inte lika lång).

Skriva av Maggie Tillman.