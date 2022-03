Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Batman är äntligen på bio, och WarnerMedia slösar ingen tid på att dra nytta av dess kritiska framgång. Studion meddelade att den har gett grönt ljus till ett spinoff-tv-program som kommer att gå direkt till deras HBO Max streamingtjänst . Kallas The Penguine (arbetstitel), det är en begränsad serie med Colin Farrell i huvudrollen.

Colin Farrell kommer att återuppta sin roll som pingvinen, alias Oswald Cobblepot, Batman-skurken. Baserat på karaktärerna skapade av Bob Kane och Bill Finger för DC, kommer The Penguin att visa Cobblepot när han stiger genom leden i Gothams kriminella undre värld. I ett pressmeddelande som tillkännager beställningen direkt till serier , beskrev Warner Media det som ett DC-drama som "utvidgar den värld som filmskaparen Matt Reeves har skapat för Warner Bros Pictures globala storfilm "The Batman" och fokuserar på karaktären som spelas av Farrell i filmen".

Varje berättelse har en början. The Penguin (arbetstitel), en ny begränsad serie med Colin Farrell i huvudrollen, kommer till @hbomax . Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell och Lauren LeFranc för att fungera som exekutiva producenter. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) 9 mars 2022

Variety rapporterade först att showen var på gång så tidigt som i september förra året, men Warner Media har ännu inte angett ett släppdatum för The Penguin.

The Penguin kommer att vara en original begränsad serie exklusivt för HBO Max .

I USA kostar HBO Max 14,99 USD i månaden för den annonsfria premiumplanen. Det finns också en annonsstödd plan för $9,99 per månad.

The Penguin kommer att produceras av The Batman-regissören Matt Reeves, tillsammans med Farrell, Dylan Clark och Lauren LeFranc, som är showrunner.

För närvarande har Warner Media bara meddelat att Colin Farrell kommer tillbaka för den begränsade serien efter att ha spelat huvudrollen i den nyligen släppta Batman-filmen. Penguin är känd för sin höga hatt, monokel och dödliga paraplyer, och han har tidigare spelats av skådespelarna Burgess Meredith, Danny DeVito och Robin Lord Taylor.

Eftersom showen ännu inte ens har börjat produceras finns det inga officiella trailers.

För att förbereda dig för The Penguin när den så småningom släpps, bör du se den senaste Batman-filmen, The Batman, såväl som alla andra. Du har säkert gott om tid. Lyckligtvis har Pocket-lint en snygg visningsordning som du kan kolla in här som listar alla Batman-filmer och serier och det bästa sättet att se dem.

Också: Hur man ser The Batman (2022)

