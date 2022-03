Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fantastic Beasts-serien har bokstavligen varit fantastisk för fans av Wizarding World. Den har förlängt Harry Potter-universumets tidslinje samtidigt som den introducerar franchisen för den yngre publiken idag, och tack vare en tredje Fantastic Beasts-film som ska debutera, är den på väg att växa och bli ännu mer magisk.

I väntan, här är allt vi vet hittills om Fantastic Beasts 3, från streaming releasedatum till trailers, skådespelare och mer.

Filmen heter officiellt Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

En uppföljare till 2018 års Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore är regisserad av David Yates, med manuset JK Rowling och Steve Kloves. Det kommer att se Eddie Redmayne återuppta sin roll som Newt Scamander. Baserad på Rowlings fantastiska vidunder och var man kan hitta dem, en följeslagare till Harry Potter-romanerna, är Fantastic Beasts-filmerna faktiskt prequels till Harry Potter-filmerna. Och den senaste delen utspelar sig på 1930-talet - med mugglarna och de magiska gemenskaperna på väg till krig.

Här är den officiella sammanfattningen av Fantastic Beasts och var man kan hitta dem:

"Professor Albus Dumbledore vet att den mäktige, mörka trollkarlen Gellert Grindelwald är på väg för att ta kontroll över trollkarlsvärlden. Han kan inte stoppa honom ensam och anförtror magizoologen Newt Scamander att leda ett oförskräckt team av trollkarlar och häxor. De möter snart en rad gamla och nya bestar när de kolliderar med Grindelwalds växande legion av anhängare."

Filmen skulle ursprungligen släppas den 12 november 2021. Men på grund av castingbyten och covid-19-pandemin försenades premiären flera gånger.

Nedan finns den senaste tillgängliga informationen om biopremiärdatum.

Det senaste släppdatumet för Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore är 15 april 2022 för amerikanska biografer.

Det senaste släppdatumet för Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore är 8 april 2022 för de brittiska biograferna.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledor får en exklusiv biopremiär till start. Den är planerad att vara tillgänglig att streama på HBO Max 45 dagar efter biopremiären.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore har flera återkommande skådespelare och några nya ansikten.

I rollerna finns Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates och Jude Law. Nya skådespelare inkluderar Oliver Masucci, Richard Coyle och Maria Fernanda Cândido. Mads Mikkelsen ersätter också Johnny Depp som Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, en anställd vid det brittiska ministeriet för magi som arbetar i Beasts Division av avdelningen för reglering och kontroll av magiska varelser.

- Newt Scamander, en anställd vid det brittiska ministeriet för magi som arbetar i Beasts Division av avdelningen för reglering och kontroll av magiska varelser. Katherine Waterston - Tina Goldstein, en Auror som arbetar för den magiska kongressen i USA (eller MACUSA för kort)

- Tina Goldstein, en Auror som arbetar för den magiska kongressen i USA (eller MACUSA för kort) Dan Fogler - Jacob Kowalski, en No-Maj (amerikansk för mugglare) veteran som stred i första världskriget.

- Jacob Kowalski, en No-Maj (amerikansk för mugglare) veteran som stred i första världskriget. Alison Sudol - Queenie Goldstein, Tinas syster, som i den första filmen arbetade hon tillsammans med Tina i Federal Wand Permit Bureau.

- Queenie Goldstein, Tinas syster, som i den första filmen arbetade hon tillsammans med Tina i Federal Wand Permit Bureau. Ezra Miller - Credence Barebone, en ung man som är en obscurial, en värd för en mörk magisk parasit som kallas en Obscuru.

- Credence Barebone, en ung man som är en obscurial, en värd för en mörk magisk parasit som kallas en Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, Newts äldre bror och kollega Minister of Magic.

- Theseus Scamander, Newts äldre bror och kollega Minister of Magic. William Nadylam - Yusuf Kama, en fransk trollkarl av senegalesisk härkomst och allierad till Newt.

- Yusuf Kama, en fransk trollkarl av senegalesisk härkomst och allierad till Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, en av Grindelwalds lojala följare.

- Vinda Rosier, en av Grindelwalds lojala följare. Jessica Williams - Professor Eulalie 'Lally' Hicks, professor vid Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, den amerikanska versionen av Hogwarts.

- Professor Eulalie 'Lally' Hicks, professor vid Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, den amerikanska versionen av Hogwarts. Jude Law - Albus Dumbledore, en av de mäktigaste trollkarlarna och framtida rektor på Hogwarts.

- Albus Dumbledore, en av de mäktigaste trollkarlarna och framtida rektor på Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, huvudskurken i Fantastic Beasts-serien.

Ja. Du kan se den senaste (andra) trailern högst upp på den här sidan. Den första är nedan.

Skriva av Maggie Tillman.