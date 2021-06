Nytt Gossip Girl omstart släppdatum, rollbesättning och hur man tittar på

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hej där Upper East Siders, Gossip Girl här. Om du trodde att jag skulle lämna dig för att fortsätta med dina liv hade du fel. Det kan vara nio år sedan jag slutade riva upp de skandalösa liv som Serena Van der Woodson, Blair Waldorf och deras vänner hade, men jag är tillbaka och den här gången har jag sociala medier att hjälpa mig.

Ja det stämmer. En Gossip Girl-omstart är på väg, fortsätter från den ursprungliga showen, men ett decennium senare, med en ny uppsättning elit, privilegierade New York-tonåringar att leka med.

Här är allt du behöver veta om Gossip Girl-väckelsen 2021, inklusive när den är ute, hur man tittar på den och vad som förväntas av showen. Du vet att du saknade mig, XOXO.

Efter en initial fördröjning på grund av den globala pandemin började produktionen för Gossip Girl-omarbetningen i slutet av 2020.

HBO Max bekräftade sedan i slutet av maj 2021, Gossip Girl-omstart kommer att släppas den 8 juli 2021 i USA.

Gossip Girl-omstart kommer att finnas exklusivt tillgängligt på HBO Max-streamingplattformen i USA när den anländer i juli.

I Storbritannien har Sky en programmeringsavtal med plattformen, men affären täcker inte HBO Originals, vilket kan innebära att en ny affär måste göras för att Sky ska ha rättigheterna till Gossip Girl omstart av den här sidan av damm, som det hade att göra med Friends: The Reunion .

Det betyder naturligtvis att rättigheterna kan gå till en annan sändare eller streamingtjänst. För tillfället är det inte känt var vi kommer att kunna se den nya Gossip Girl i Storbritannien eller när, men vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Omstart av Gossip Girl kommer att starta på HBO Max-plattformen med 10 avsnitt, var och en kommer att vara en timme lång.

Den ursprungliga showen pågick i sex säsonger och det fanns totalt 121 avsnitt. För tillfället är det inte känt vad framtiden kommer att vara utöver de ursprungliga 10 episoderna av omstart, men vi misstänker att tanken är att den kommer att fortsätta längre än en säsong.

Medan den ursprungliga Gossip Girl-rollen inte förväntas dyka upp igen, sägs Gossip Girl-väckelsen vara en fortsättning på originalet med Kristen Bell som berättar Gossip Girl igen, som hon gjorde i originalet.

Det officiella Twitter-kontot för Gossip Girl - som är väldigt aktivt så värt att följa - har bekräftat ett antal medarbetare och karaktärerna de kommer att spela (mer om dem nedan) och det bekräftade också att karaktärerna kommer att gå till Constance Billard och St Judes privata skolor igen, samtidigt som de erbjuder en glimt av de nya uppsättningarna och de nya uniformerna. Den nya rollen har också avbildats på de klassiska träffarna, där massor av drama hände för den ursprungliga Gossip Girl-rollen, och det finns ett antal teasers av vad som kommer också.

Naturligtvis har mycket förändrats under årtiondet sedan Gossip Girl-bloggen tog en liten paus, inklusive ökningen av sociala medier, vilket naturligtvis skulle ha gjort hennes jobb betydligt lättare. Det återspeglas till synes i omstarten med ett anonymt Instagram-konto.

Deadline rapporterade att hållningen för den nya Gossip Girl-serien är: "Åtta år efter det att den ursprungliga webbplatsen blev mörk, introduceras en ny generation New York-privata skolåringar till den sociala övervakningen av Gossip Girl. Prestige-serien kommer att ta itu med hur mycket sociala medier - och landskapet i New York själv - har förändrats under de mellanliggande åren. "

Medskapare Josh Schwartz sa om omstarten i juli 2019 : "Vi kände att en version med bara vår roll som vuxit upp, oavsett utmaningarna med att få dessa skådespelare, inte kändes som en grupp vuxna som styrs av" skvaller "gjorde mycket vettigt. Vi kände att det fanns något intressant att vi alla är" skvaller "på vårt eget sätt och hur det har utvecklats, förvandlats och muterats och berättar den historien genom en ny generation av Upper East Side high school-barn kände sig rätt."

Samtidigt berättade den ursprungliga Gossip Girl-utställaren och författaren Joshua Safran som också arbetar med omstart med Schwartz till Hollywood Reporter : "Det är bara en ny titt på just detta samhälle i New York, idén är att samhället förändras ständigt. Så hur har det här världen har förändrats, hur har sociala medier och dess effekt förändrats? Alla dessa saker gör det möjligt för oss att titta på världen 12 år framåt i stället för att bara göra om historien. "

Åh ja. Du kan se den officiella trailern som släpptes av HBO Max nedan.

Det finns också ett antal teasers på det officiella Gossip Girl Twitter-kontot som ger lite mer bort när det gäller vilken typ av drama du kan förvänta dig, samt ett djupare dyk i några av relationerna och karaktärerna. Vi har poppat några av dem nedan.

Tyvärr, M. Secrets hemligheter är inte kul om de inte delas med alla. pic.twitter.com/5pBUObUkQa - Gossip Girl (@gossipgirl) 8 juni 2021

Är detta en offentlig uppmärksamhet? Eller en inbjudan? pic.twitter.com/bZW3DMzkhS - Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juni 2021

Tungt är huvudet som innehåller allas smutsiga små hemligheter. pic.twitter.com/MTgIlg3nZ4 - Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juni 2021

Se upp, A. Bra pojkar gör de största sprängningarna. pic.twitter.com/E9rlkcCxFU - Gossip Girl (@gossipgirl) 6 juni 2021

Gossip Girl officiella Twitter-konto detaljerade ett antal huvudpersoner för showen i början av 2021, tillsammans med ett huvudbeskrivande ord för dem alla för att ge oss en uppfattning om vad de representerar.

Julien Calloway (Jordan Alexander) beskrevs som "Inflytande". Monet de Haan (Savannah Smith) som "Power". Luna La (Zion Moreno) som "Style". Max Wolfe (Thomas Doherty) som "Freedom". Audrey Hope (Emily Alyn Lind) som "Grace". Kate Keller (Tavi Gevinson) som "Ambition". Akeno Aki Menzies (Evan Mock) som "Innocence". Zoya Lott (Whitney Peak) som "Perspective". Otto Obi Bergmann IV (Eli Brown) som "Privilege".

God eftermiddag, följare. Jag behöver ingen introduktion, men dessa New York-eliter gör det. Glad att presentera din senaste besatthet - kommer till @hbomax i juli. Rensa dina kalendrar i enlighet med detta. pic.twitter.com/msIEgKyT23 - Gossip Girl (@gossipgirl) 28 april 2021

Andra karaktärer inkluderar Lyne Renée som Helena Bergmann (Ottos mor). Jason Gotay, Johnathan Fernandez och Adam Chanler-Berat bekräftas också.

Tyvärr streamer Netflix inte längre den ursprungliga Gossip Girl - den togs av den 31 december 2020 - så om du vill titta på de ursprungliga övre östsidorna måste du köpa den eller vänta tills den anländer till HBO Max .

Du kan köpa den från iTunes, Amazon och YouTube.

Skriva av Britta O'Boyle.