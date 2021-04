Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia och AT&T meddelade nyligen att HBO Max kommer att finnas tillgängligt till ett lägre pris med början i juni 2021. Men det specificerade inte hur mycket billigare. Nu hävdar CNBC att det kommer att kosta $ 5 mindre än standardplanen.

Den nya nivån, som kommer att ad-stöds, förväntas kosta $ 9,99 per månad. Som referens kostar standardplanen, som inte har annonser, 14,99 USD per månad. Det kommer att lanseras i juni, men det annonsstödda nivån kommer dock inte att erbjuda reklam i varje show eller film. HBO-originalprogram kommer inte att få dem, så abonnenterna kommer inte att avbrytas när de tittar på The Sopranos eller Game of Thrones.

Bortsett från att erbjuda annonser och ha ett billigare pris kommer den nya nivån att märkas annorlunda från den mer exklusiva genom att inte erbjuda teaterversioner samma dag för filmer som The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Dune och The Matrix 4 Det betyder att filmer som debuterar i teatrar också kommer att finnas tillgängliga på HBO Max samma dag som de har premiär, men endast för prenumeranter på $ 14,99 per månad.

Som sagt, vi misstänker att HBO Max billigare erbjudande fortfarande kommer att locka användare i USA. Det borde åtminstone hjälpa det att bättre konkurrera med Disney + och Netflix, som börjar på $ 7,99 respektive $ 8,99 per månad. Även Paramount + och Hulu kostar mycket mindre i jämförelse.

Skriva av Maggie Tillman.