(Pocket-lint) - Warner Bros har släppt en skrämmande trailer för The Conjuring: The Devil Made Me Do It, nästa del i The Conjuring Universe.

Det är planerat att släppas 4 juni 2021 påHBO Max och i teatrar, men Patrick Wilson och Vera Farmiga återvänder som paranormala utredare Ed och Lorraine Warren. Det bygger på rättegången mot Arne Cheyenne Johnson, som 1981 förklarade sin oskuld mot en mordavgift genom att hävda att han var besatt. Enligt filmens beskrivning markerar detta "första gången i USA: s historia att en mordmord misstänker demoniskt innehav som ett försvar".

I själva trailern börjar vi med att se Arne (spelad av Ruairi OConnor) blöt i blod. Efter Arnes arrestering visas Warrens sedan i domstol och ger en redogörelse för vad som hände. Arnes flickvän (spelad av Sarah Catherine Hook) säger då att den som begick mordet inte var Arne. Det finns gott om läskiga ögonblick som blinkar omkring i trailern, som ett ansikte som flyter i en vattensäng och en karaktär som böjer sig på hemska sätt.

Vi vill inte ge bort allt i trailern, så kolla in det själv. Den är 2,5 minuter lång och gör oss definitivt glada för filmens premiär.

Se också till att läsa vår Conjuring-filmordning för att se hur den här filmen går in i universums tidslinje. James Wan, som startade den lukrativa Conjuring-serien 2013, tjänar som filmens producent, medan Michael Chaves, som gjorde en annan film i universum (The Curse of La Llorona), regisserar.

