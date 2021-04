Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia har bekräftat sina planer på att återvända till filmens första filmsläpp från 2022.

Efter att ha flyttat sitt schema på grund av den globala pandemin och erbjudit HBO Max-användare chansen att streama nya filmer samma dag som de släpptes i teatrarna, skisserade VD Jason Kilar att Recode att den gamla modellen kommer tillbaka från nästa år.

"Jag tycker att det är väldigt rättvist att säga att en stor, du vet, låt oss säga en stor DC-film ... det är väldigt rättvist att säga att det skulle gå uteslutande till teatrar först och sedan gå till någonstans som en HBO Max efter att den är i teatrar," sa han på Recode Media podcast.

• Alla Warner Bros-filmer som premiär på HBO Max 2021

Detta innebär att HBO Max-användare kommer att kunna strömma de senaste filmerna någon gång efter biosläppet, även om visningsalternativet en dag inte kommer att stanna kvar. För närvarande är nya Warner Bros-utgåvor tillgängliga för prenumeranter i 30 dagar utan extra kostnad - en lista som inkluderar Godzilla vs. Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 och Space Jam: A New Legacy .

Återgången till det tidigare släppmönstret innebär till exempel att The Batman - som är planerad för en släpp i mars 2022 - kommer att kräva fans att gå på bio, medan årets Suicide Squad kommer att vara tillgänglig för strömning samtidigt som biolansering.

Det här är naturligtvis inte helt en chock, eftersom det redan var allmänt känt att vissa bildhus ägde exklusivitet för alla Warner Bros teaterversioner innan de gick till streamingplattformar. I USA har Regal Cinemas rättigheter i 45 dagar, medan Cineworld i Storbritannien får ett försprång i mellan 31 - 45 dagar. Det är troligt att liknande affärer också är på plats med andra kedjor.

Med tanke på att det första steget kritiserades i stor utsträckning av dem inom filmbranschen, i kombination med den relativa framgången för Godzilla vs. Kong (drar in 50 miljoner dollar under öppningshelgen, trots att de också är tillgängliga för strömning), är det ingen överraskning att se WarnerMedia återvända till den ursprungliga schemaläggningen.

Huruvida modellen som ska strömma samtidigt kommer att hålla sig flytande genom andra plattformar och studior återstår att se.

Skriva av Conor Allison.