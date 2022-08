Andor får en ny trailer och ett releasedatum

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Nästa stora Star Wars-tv-serie har flyttats (mycket) lite i Disneys lanseringskalender - Andor kommer nu att börja streamas den 21 september 2022, i stället för den 31 augusti.

Denna försening kan dock kompenseras, eftersom den nu kommer att ha premiär med en treepisodisk burst som alla kommer att vara tillgängliga samtidigt.

Nyheten åtföljdes av en ny trailer för serien som gör det mycket tydligare vilken typ av historia vi kan förvänta oss att se.

Förutom ursprungshistorien om Rogue Ones Cassian Andor ser det ut som om vi kommer att få bevittna Rebellens födelse, som styrs inifrån Imperiet av personer som Mon Mothma och andra.

Forest Whitaker kommer att återvända som den läskiga frihetskämpen Saw Gerrera, och han ser yngre och lite mindre avmagrad ut än vad han gör under Rogue Ones handling, senare i tidslinjen.

Serien kommer att kartlägga de olika rebellernas tumultartade försök att få ihop en sammanhängande grupp och strategi, och den senaste trailern fokuserar faktiskt inte ens så mycket på Andor själv.

Det finns några glimtar av ganska läckra visuella bilder vid några tillfällen, och det är tydligt att vi kommer att tillbringa mer tid på stadsplaneten Coruscant än på länge, vilket är uppfriskande med tanke på vilken minnesvärd plats det var i prequelfilmerna.

Skriva av Max Freeman-Mills.