Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det finns en hel del serier som kommer att visas för Star Wars-fans med Disney+-medlemskap under de kommande månaderna och åren, men den kanske mest mystiska för tillfället är The Acolyte.

Den tar oss till en del av seriens tidslinje som vi aldrig tidigare har sett i filmerna eller serierna och lovar att utforska några intressanta historier. Här är alla detaljer du behöver veta.

Vi har inte så mycket säker information om när vi kan förvänta oss The Acolyte utöver det faktum att den faktiskt definitivt kommer - Disney och LucasFilm har trots allt visat upp dess logotyp några gånger som en del av den kommande sviten av Star Wars-serier.

För närvarande tros dock serien fortfarande vara i färd med att casta sina karaktärer och göra sig redo för produktion, som tydligen är planerad till slutet av 2022 eller början av 2023. Det betyder att vi inte tror att du kommer att sitta ner och titta på serien någon gång förrän i slutet av 2023 eller till och med i början av 2024.

Den goda nyheten när det gäller en serie som produceras för Disney+ är att vi fortfarande med absolut säkerhet kan berätta hur du kommer att kunna se den - på Disneys streamingtjänst, förstås.

squirrel_widget_187869

Baserat på den metod som använts för The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi med flera är vi också ganska säkra på att du kan förvänta dig ett veckoschema med avsnitt, snarare än en Netflix-liknande dumpning av hela säsongen redo för bingeing.

Det har inte gjorts något tillkännagivande om castingen av serien i någon officiell egenskap, så vi vet i allra högsta grad inte vilka som kommer att pryda våra skärmar i The Acolyte. Vi känner dock till programledaren - Leslye Headland, som tidigare har arbetat med serier som Russian Doll.

Hon är en stigande stjärna och ser ut att ta saker och ting i en intressant riktning baserat på de intervjuer hon har gett hittills.

Även om den enda officiella informationen vi har om The Acolyte är titeln, har Vanity Fair fått fram några saftiga detaljer i en intervju med Headland i maj 2022, vilket ger oss en hel del att gå på.

För det första vet vi att serien kommer att utspela sig ungefär 100 år före The Phantom Menace, under nedgången av det som i Star Wars-tidslinjen kallas High Republic, en period av fred och välstånd.

Den utforskas flitigt i romaner och serietidningar just nu, och ett inslag i perioden är självbelåtenhet hos vit- och guldklädda jediriddare som inte kan föreställa sig en återkomst av Sith-hotet.

Titeln på The Acolyte kan mycket väl komma från en troende på den mörka sidan som är villig att göra vad som helst för att få tillbaka Sith, om man får tro ryktena.

Headland säger att serien kan komma att fokusera på "de onda killarna" vid ett av de få tillfällen i Star Wars då de faktiskt är i underläge i antal, så det låter verkligen rätt.

Ryktena säger att serien också planerar att använda välkända karaktärer från de utmärkta Knights of the Old Republic-spelen, inklusive den ikoniska Darth Revan. Detta skulle vara intressant med tanke på att det kommer en remake av det första spelet, så det skulle kunna knyta an till den berättelsen.

Nu betyder tidslinjen för dessa karaktärers inkludering att vi kanske bara får höra om dem i form av dialog eller se dem i tillbakablickar, men faktum kvarstår att det låter som att vi kommer att få en rejäl utfyllnad av Sith-sidan.

Skriva av Max Freeman-Mills.