Andor på Disney+: Det är en ny serie om Rogue One som ska släppas, handlingen, skådespelare och detaljer om Rogue One

(Pocket-lint) - "Om vi verkligen gör det här vill jag hjälpa till", säger Cassian Andor i Rogue One - och Andor kommer att utöka sin roll i Star Wars-universumet med en egen serie som kommer till Disney+.

När Disney+ investerar i Star Wars-berättelser har vi sett framgångarna med The Mandalorian, återupplivandet av Boba Fett och nu senast mer om Obi-Wan Kenobis historia.

Nästa steg tar oss in i Rogue One prequel-territorium. Här är allt du behöver veta om Andor.

31 augusti 2022

Andor släpps 0n 31 augusti 2022 med en lansering av två avsnitt, exklusivt på Disney+.

Det har bekräftats att det kommer att finnas 12 avsnitt i serien, med två avsnitt för att sätta igång - vi förväntar oss sedan ett veckosläpp för de följande 10 avsnitten.

Ja, det verkar som om det kommer att finnas ytterligare 12 avsnitt, även om det snarare än säsonger kallas del 2, enligt Variety.

Den kommer att börja filmas i november 2022, så vi förväntar oss att den släpps 2023.

Enligt Disney:

Andor-serien kommer att utforska ett nytt perspektiv från Star Wars-galaxen och fokusera på Cassian Andors resa för att upptäcka vilken skillnad han kan göra. Serien för fram berättelsen om det spirande upproret mot Imperiet och hur människor och planeter blev involverade. Det är en tid fylld av faror, bedrägerier och intriger där Cassian kommer att inleda den väg som är avsedd att göra honom till en rebellhjälte.

Trailern (som du kan se nedan), är mörk och visar oss en tid av förtryck i galaxen, imperiets makt och fröna till upproret som sås. Vi får glimtar av den galaktiska senaten, vi ser klontrupper och en konkretisering av den rebellhistoria som tar oss in i Rogue One - och som är bekant i A New Hope. Vi får en känsla av att det här kommer att handla om skillnaden som små människor kan göra mot stormakt - en klassisk upprorssituation.

I en intervju med Vanity Fair får man veta mer detaljer om miljön för Andor. Berättelsen börjar med att Cassian Andors hemplanet förstörs, vilket gör att han blir en flykting som vänder sig till upproret. Men det handlar inte bara om Cassian Andors liv, den nya serien kommer att följa Mon Mothma, rebellledaren, liv parallellt och visa oss hur dessa två karaktärer kolliderar i deras uppror mot imperiet.

Andor ska enligt uppgift utspela sig fem år före Rogue One - och det får oss att undra om vi också kommer att få se övergången från klontrupper till stormtroopers inom ramen för Andors berättelse.

Det finns det definitivt. Den här trailern släpptes den 26 maj 2022 på Star Wars Celebration. Eftersom detta är en teaser-trailer förväntar vi oss att mer kommer att följa närmare lanseringen.

Det finns en imponerande rollista för Andor, med ett antal karaktärer som återupptar roller från Rogue One, vilket innebär att det kommer att finnas en stor kontinuitet. Alla karaktärer har inte bekräftats:

Diego Luna - Cassian Andor

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, som var med och skrev manuskriptet till Rogue One, är skaparen och programledaren, så vi förväntar oss att den kommer att knyta an till Rogue One-filmen.

Serien kommer att finnas tillgänglig exklusivt på Disney+.

Om du vill komma ikapp med handlingen är den viktigaste filmen troligen Rogue One, eftersom den introducerar dig för Cassian Andors karaktär.

Du kan hitta en fullständig tidslinje genom Star Wars-filmer och -serier här, och det är den tidiga delen som är mest intressant - kring imperiets uppkomst, innan du kommer till A New Hope.

