(Pocket-lint) - Mandalorian är en av de mest populära serierna i Star Wars-universumet och väcker mer spänning bland fansen än vissa av de nya filmerna.

The Mandalorians andra säsong avslutades i december 2020, och ivriga fans har länge väntat på nyheter om nästa avsnitt. Vi är glada att kunna rapportera att nyheten äntligen har kommit, och vi har all information om hur och när du kan se den.

Släpps i februari 2023

Exklusivt för Disney+

The Mandalorian Season 3 releasedatum tillkännagavs på Star Wars Celebration i maj 2022, vi kommer att kunna ta reda på vad som händer härnäst med Grogu och Din i februari 2023.

Liksom tidigare säsonger kommer den att vara exklusiv för streamingtjänsten Disney+. Vi förväntar oss att den kommer att släppa ett avsnitt per vecka som de tidigare säsongerna, men detta har ännu inte bekräftats.

Medan mycket av handlingen förblir ett mysterium, ger detaljer som avslöjades i trailern som visades på Star Wars Celebration oss några ledtrådar om vad vi kan förvänta oss:

Det verkar som om en stor del av handlingen i säsong 3 kommer att kretsa kring händelserna i The Book of Boba Fett's mycket Mandalorian-centrerade avsnitt. Din Djarin har blivit utstött av Children of the Watch för att han tog av sig sin hjälm. Så nu måste han återvända till Mandalore för att bada i "det levande vattnet" och bli förlåten för sitt felsteg.

I slutet av säsong 2 besegrade Din Djarin Moff Gideon i strid och vann äganderätten till Darksabern. Den som förtjänar Darksabern anses vara ledare för Mandalorianerna, och vi vet att Bo-Katan anser sig vara den rättmätiga ägaren. Vi är ganska säkra på att hon kommer att försöka besegra Din i den kommande säsongen.

I övrigt förblir det mesta av handlingen spekulation, och vi kan inte vänta på att se vart det leder.

Trailern för säsong 3 avslöjades på Sar Wars Celebration i maj 2022, men den har ännu inte släppts till allmänheten. Vi kommer att lägga till den trailern, tillsammans med eventuella andra, till den här artikeln så snart de blir tillgängliga.

Under tiden kan du kolla in vår omfattande artikel som täcker allt vi hittills vet om The Mandalorian säsong 3, inklusive hur du kan komma ikapp tidigare säsonger.

Skriva av Luke Baker.