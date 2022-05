Obi-Wan Kenobi får en längre trailer för Star Wars Day

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Obi-Wan Kenobis kommande tv-serie har fått ännu en trailer för att väcka tittarnas aptit, till ära av Star Wars-dagen i dag. Det är en längre titt på de prövningar som den gömda jedimästaren kommer att gå igenom i serien.

Serien kommer att släppas i slutet av maj, efter att ryktena om att den skulle släppas idag för att hedra "May the fourth be with you" visade sig vara långt ifrån sanna.

Dagen skulle dock aldrig passera utan något att markera den, och Disney är skyldiga med en snygg trailer som avslutas med de starkaste teaserna hittills om Darth Vaders närvaro i berättelsen, som återigen spelas av Hayden Christensen.

Samtidigt får vi också några riktiga röstrepliker från Ewan McGregor som Obi-Wan, som uppmanar Owen Lars att acceptera att Luke Skywalker kommer att behöva träning när han väl är gammal nog att använda kraften, och som möts av en viss motvilja.

Det finns också gott om bilder som visar hur mäktiga de inkvisitoriska styrkorna är som uppenbarligen kommer att jaga Obi-Wan under hela serien, och de ser ganska svåra ut att besegra. Naturligtvis vet vi att Obi-Wan kommer att överleva med tanke på hans närvaro i de ursprungliga Star Wars-filmerna, men det kommer ändå att vara farligt.

squirrel_widget_187869

Skriva av Max Freeman-Mills. Redigering av Chris Hall.