Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Star Wars: The Rise of Skywalker är för länge sedan ute och mycket på Disney + . Det tjänar förmodligen som ett slut på sci-fi-sagan ( som redan slutade två gånger ), men om du tror att Disney är färdiga att skriva ut pengar i form av nytt Star Wars-innehåll, borde du tänka igen.

På Disneys Investor Day 2020 avslöjade företaget massor av nya projekt som startade i Star Wars Universe, inklusive åtta nya Disney + -shower och två filmer. Uppdateringen kommer när Disney försöker reparera skadorna på Star Wars-märket genom de två splittrande sista filmerna i den senaste Star Wars-trilogin. Det slog dock olja med The Mandalorian och har redan bekräftat att en tredje säsong av hitshowen är på gång - tillsammans med två spin-offs.

H ere s allt vi vet om dessa kommande projekt och framtiden för Star Wars universum.

Släppdatum : december 2021 på Disney +

Disney +: s smash-hit återkommer för en tredje säsong 2021. Tillkännagivandet gjordes vid Disneys Investor Day 2020. Det kommer förmodligen fortfarande att vara inriktat på Mando som letar efter en Jedi för att träna Baby Yoda, aka The Child aka Grogu, medan han fortfarande behandlar alla hoten galaxen har att erbjuda.

Släppdatum : Troligtvis 2022 på Disney +

Vi förlåter dig om du inte omedelbart kommer ihåg Cassian Andor som rebelspionen från Rogue One. Han dog för att stjäla Death Star-planerna.

Disney arbetar för närvarande på en prequel-serie som ser skådespelaren Diego Luna återvända som Andor. Alan Tudyk kommer också att återvända som droid-sidekick K-2SO. Serien ska fungera som ett sätt att fylla i de första dagarna av upproret - mellan Empire-uppkomsten i Star Wars Episode III: Revenge of the Sith och Star Wars Episode IV: A New Hope - ungefär som The Mandalorian fyller gapet mellan den ursprungliga trilogin och den nyare uppföljartrilogin.

Disney avslöjade en titt bakom kulisserna på Andor, komplett med nya bilder på Investor Day 2020.

Släppdatum: 25 december 2023

Rogue Squadron kommer att se Wonder Woman-regissören Patty Jenkins styra en film om en ny generation stridspiloter under kallan Rogue Squadron, som blev berömd i den ursprungliga trilogin när gruppen av stridspiloter Luke Skywalker ledde i strid mot den första Death Star .

Patty Jenkins släppte en hjärtlig video som förklarar varför att göra den här filmen betyder så mycket för henne, och naturligtvis. vi får se en X-Wing i slutet.

Släppdatum : 19 december 2025

Om du inte känner till Taiki Waititi är han författaren och regissören bakom filmerna Thor: Ragnarok och Jojo Rabbit, för vilken han vann en Oscar. Han gav också uttryck för den mördare som blev babysitter droid IG-11 under den första säsongen av The Mandalorian. Förutom den rollen regisserade han det sista avsnittet av den säsongen. Nu skriver han en ny Star Wars-film som han också kommer att regissera. Filmen kommer att äga rum efter händelserna i uppföljartrilogin och utforska okänt territorium.

Släppdatum : Oanmäld

Ahsoka Tano var Anakin Skywalkers lärling i den animerade serien The Clone Wars innan hon blev otrevlig med Jedi-ordningen och lämnade den. Hon dök upp igen i en annan animerad serie, Star Wars: Rebels, som kämpade med rebellerna mot imperiet. Hon gjorde äntligen sin live-action debut, spelad av Rosario Dawson, i säsong två avsnitt av The Mandalorian, med titeln The Jedi. Nu får karaktären sin egen serie.

Det spelas in samtidigt som The Mandalorian och produceras av The Mandalorians showrunners, Jon Favreau och Dave Filoni, som skapade karaktären medan de arbetade med Clone Wars. Disney sa att denna serie kommer att korsas med The Mandalorian och nästa post i vår lista för en kulminerande "klimatisk" händelse.

Utgivningsdatum: Oanmälda

I samma tidsram som The Mandalorian och producerad av Jon Favreau och Dave Filoni, kommer Rangers of the New Republic att sammanväva händelserna i Ahsoka och The Mandalorian. Vi är inte helt säkra på vad exakt serien kommer att innebära, eftersom vi inte ens vet om en Ranger of the New Republic. Tidiga teorier pekar på att Gina Caranos Cara Dune potentiellt kan vara involverad - det vill säga om hennes beteende på Twitter inte har avslutat Caranos Star Wars-skådespelarkarriär (och den starka misstanken är att den har).

Släppdatum : Inte meddelat, men det kommer till Disney +

Obi-Wan Kenobi återvänder för ett helt nytt äventyr, och de stora nyheterna från Disney Investor Day 2020 är att Hayden Christensen kommer att gå med honom för att återuppta rollen som Darth Vader. Serien kommer att spelas tio år efter att paret duellerade på Mustafar i Revenge of the Sith.

Det startade produktionen i mitten av 2021, vilket sannolikt innebär ett släppdatum 2022, även om det inte är bekräftat.

Släppdatum: Inte meddelat, men det kommer till Disney +

Disney avslöjade Acolyte vid sitt Investor Day 2020-evenemang. Vi vet att det kommer att ske 200 år före händelserna i den ursprungliga trilogin - i slutet av en tid som kallas Högrepublikens era, då Jedi var som starkast. Det beskrivs som en mystisk thriller som kommer att innehålla ett stigande hot från kraftens mörka sida.

Släppdatum: Inte meddelat, men det kommer till Disney +

Lando Calrissian är en ikonisk Star Wars-karaktär som debuterade i The Empire Strikes Back, där han porträtterades av Billy Dee Williams. Karaktären återvände nyligen i Solo: A Star Wars Story, men han spelades av Donald Glover. Men dessa skådespelare bekräftas inte att de är med i serien. Kanske kommer det att animeras?

Släppdatum: Inte meddelat, men det kommer till Disney +

Denna animerade antologiserie kommer att innehålla 10 olika berättelser i Star Wars Universe. Intressant är att den kommer att använda japansk anime som grund.

Släppdatum: Inte meddelat, men det kommer till Disney +

Två delar av Lucasfilms som normalt inte fungerar tillsammans ofta - de visuella effekterexperterna på Industrial Light and Magic och Lucasfilm Animation - kommer att arbeta tillsammans för att skapa den här nya historien med R2D2 och C3PO i huvudrollen när de vågar på en resa med en helt ny hjälte .

Utgivningsdatum: Oanmälda

Disney tillkännagav i september 2019 att Kevin Feige - Marvel Studios president sedan 2007 - kommer att arbeta med Lucasfilms president Kathleen Kennedy på en ny Star Wars-film. Det finns inga detaljer om när filmen kommer att släppas eller vad den kommer att handla om, men det här verkar som ett oöverträffat drag för Disney.

Feige hjälpte till att göra Marvel Cinematic Universe till en gigantisk kommersiell framgång.

Den enda frågan vi har är: Kommer Disney att ta med Feige för en engångs Star Wars-film, eller kanske en trilogi som de kommande 2022, 2024 och 2026-filmerna, eller kommer han att bli defacto showrunner för Star Wars Universe , liknande vad han gör för MCU?

Släppdatum: Inget officiellt än

Solo: A Star Wars Story bombades ursprungligen när den släpptes 2018, vilket ledde till att Disney omprövade hela sin strategi med varumärket Star Wars.

Under tiden sedan det släpptes har fans börjat komma fram till ursprungshistorien om galaxens mest kända smugglare, vilket ledde till att hashtaggen # MakeSolo2Happen trender på Twitter 2019. Det finns inget som visar att Disney är någonstans nära utveckling. , det är värt att nämna, särskilt eftersom det lätt kan anpassas till en billigare serie för Disney + om fansen fortsätter att klaga på det.

Släppdatum : 2022, 2024 och 2026 (kanske)

I maj 2020 tillkännagav Disney att nästa Star Wars-del kommer att släppas i biograferna den 12 december 2022, den 20 december 2024 och den 18 december 2026. Sedan, i oktober 2020, bekräftade Disney att den inte skulle gå vidare med en planerad trilogi från Game of Thrones skaparna David Benioff och DB Weiss.

Det är oklart om dessa två trilogier är desamma eller olika.

Rykten har föreslagit att Rian Johnson skulle kunna styra nästa Star Wars-trilogi. Han skrev och regisserade den andra filmen i den senaste Star Wars-trilogin, The Last Jedi. Men beroende på din åsikt om den filmen blir du antingen glada att se honom få sin egen uppsättning filmer, eller så blir du arg, vi nämnde till och med detta rykte. Vi förväntar oss dock aldrig att se en verklig Rian Johnson-ledd trilogi, eftersom Disney verkar överväga att flytta bort från trilogibågen för framtida Star Wars-filmer. Dessutom sa Johnson, som redan arbetar med en uppföljare till sin 2019-hit Knives Out, själv att ingenting är officiellt än.

Då kanske du gillar våra andra visningsguider för filmorder:

Vi har också de här ryktet om kommande MCU-filmer:

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Max Freeman-Mills.