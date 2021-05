Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den andra säsongen av Disney + -hiten The Mandalorian har premiär, så det är nu den perfekta tiden att komma ikapp Star Wars Universe.

Händelserna i The Mandalorian äger rum fem år efter Return of the Jedi och placerar hitprogrammet nära mitten av resten av Star Wars-tidslinjen, som består av 11 andra långfilmer. Fil-franchisen har också visat en affinitet för återuppringningar till andra poster i serien, som när Mandalorian tog sig till Mos Eisley Cantina, som blev känd i den allra första Star Wars-filmen, A New Hope. Så om du vill vara redo för The Mandalorian är det dags för en ny bevakning.

Det finns några traditionella sätt att återvända till sagan. Du kan titta på det med teater eller i kronologisk ordning. Det finns också en mindre känd "Machete Order", som tar en machete till The Phantom Menace genom att klippa ut den från din omklockning. Hur som helst, det finns fördelar och nackdelar med alla olika order.

Även om den kronologiska ordningen kan vara det självklara valet, menar vissa att det inte är så roligt, för du börjar med The Phantom Menace, förmodligen vår minst favoritfilm. Att titta på kronologiskt förstör också den största vridningen i serien genom att i förtid avslöja identiteten till Lukas far.

Att titta på filmerna efter deras teatralska har också otillfredsställande poäng.

Visst, "Jag är din far" överraskning förblir intakt, men berättelsen är rörig. Du hoppar mellan avsnitt IV-VI (den ursprungliga trilogin som släpptes mellan 1977 och 1983), sedan Episoder I-III (prequel-trilogin som släpptes mellan 1999 och 2005) och Episoder VII-IX (uppföljartrilogin som släpptes mellan 2015 och 2019 ).

Och sedan finns det de nya Anthology-filmerna - Rogue One (2016) och Solo: A Star Wars Story (2018). Dessa äger rum mellan original och prequels men släpptes under uppföljningstrilogin. Du kan se hur allt detta snabbt blir en röra, varför vi skapar den perfekta ordningen som löser dessa problem. Här är Pocket-lints ultimata guide för att titta på Star Wars-trilogierna.

En översiktlig, spoilerfri version av den här guiden är längst ner, tillsammans med snabba listor för de andra beställningarna - kronologisk, teatralisk och Machete, Rinster och hela sagan - om du vill utforska dem, för.

OBS: DET FINNS SPOILER UNDER.

Medan tekniskt sett den sjätte filmen kronologiskt är A New Hope värt att titta först enbart för att det är början på allt. Det är också den enda Star Wars-filmen som behandlar tittarna som om de aldrig har sett sagan förut. Så börja med att Luke träffar Obi-Wan, får en ljussabel och lär dig mer om Force och Darth Vader innan han åker iväg för att rädda prinsessan Leia och förstöra Death Star.

Den första av de nya "Anthology" -filmerna, Rogue One, är fylld med A New Hope backstory. Det följer dotter till skaparen av Death Star, Jyn Erso, när hon befrias av Rebel Alliance och har till uppgift att hitta de planer som leder till det ultimata vapenets förstörelse. Ja, det slutar där ett nytt hopp börjar, men eftersom det är så beroende av att du redan känner till ett nytt hopp, tycker vi att det är bäst att titta på dem i omvänd ordning. Du lär dig vem som skapade Death Star, varför den så lätt förstörs, och du kommer att träffa de många Bothans som dog för att stjäla Death Star-planerna.

Empire Strikes Back betraktas allmänt som en av de största uppföljarna genom tiderna. Efter den första striden på den frusna planeten Hoth är Luke på väg att börja sin Jedi-träning med Yoda, medan Han Solo och prinsessan Leia åker till Cloud City för att träffa Hans gamla vän Lando Calrissian. Men Han och Leia förråds och används sedan som bete av Vader för att locka Luke. Allt kulminerar i en uppgörelse mellan Vader och Luke och slutar med en twist.

Och precis som det går vi från en av de mest älskade delarna genom tiderna till de mest avskydda. Den här filmen följer Obi-Wan Kenobi och hans mästare Qui-Gon Jinn när de försöker skydda drottningen av Naboo och snubblar på en ung slavpojke som heter Anakin Skywalker. Du tvingas också sitta i två timmar Jar-Jar Binks och sömnframkallande galaktiska senatsförhandlingar. Så, om du har sett den här filmen tidigare, hoppar du bara över den på nästa omklockning. Även om det ger vissa detaljer viktiga för en annan prequel-film, och den har en fantastisk ljussabel-duell.

Medan filmerna fram till denna tidpunkt har visat Darth Vader som den ultimata onda skurken, börjar Attack of the Clones visa oss vägen som ledde honom till den mörka sidan, med sin mors död i händerna på Tuskan Raiders. Vi ser också hans växande kärleksaffär med drottning Padme Amidala. Under tiden snubblar Obi-Wan Kenobi över en klonarmé som byggs för republiken som kommer att utgöra grunden för Empires Stormtroopers.

Den sista filmen av prequel-trilogin visar Anakins hjärta vänt till svart. Medan han ursprungligen var upphetsad när han hörde av sin fru Padmes graviditet, börjar visioner om att hon dör förgifta Anakins sinne, vilket gör det möjligt för överkansler Palpatine att locka honom till den mörka sidan av styrkan. Detta leder sedan till förstörelsen av republiken och mordet på många Jedi, inklusive alla unga Padawans, till hands för den nyligen namngivna Darth Vader.

Ursprungshistorien för den coolaste killen i Star Wars Universe ger massor av onödig bakgrundshistoria. Tydligen ville Han Solo bara agera som Tobias Beckett (Woody Harrelson) och träffa Qira (Emilia Clarke) i sin bästa tid, vilket är förståeligt, men det är lite ögonrullande. Ändå är det en underhållande heistfilm som ger oss mer information om det viktigaste skeppet i galaxen, Millenium Falcon, inklusive Han som gör Kessel Run med henne på under 12 parsecs.

Nu när vi har lärt oss Darth Vader / Anakins bakgrund är det dags att se honom lösa sig själv med all den kunskapen i handen. Dessutom, efter att ha räddat Han Solo från Jabba the Hutt, ser vi Luke försöka besegra sin far och kejsaren, allt medan Han och Leia arbetar för att riva en nästan avslutad andra Death Star. Det finns också nallar med stenåldersteknologi som också hjälper till att förstöra imperiet.

Denna live-action Star Wars TV-serie har blivit en slående hit på Disney +, och det finns en mycket liten, bedårande anledning till det.

Showen följer Pedro Pascal som titulär mandalorian. Han är en skjutvakt och duschjägare som tar sig fram i galaxens längsta sträckor fem år efter händelserna med Jedis återkomst och placerar den långt före händelserna i The Force Awakens och skapandet av den första ordningen. Den andra säsongen ser Mando efter mer information om Baby Yodas historia. Eftersom The Mandalorian är så populär tar vi med den här listan.

Det är dock inte en Star Wars-film, så den är valfri.

Den första Star Wars-filmen som skapades av Disney efter att den köpte franchisen sätts 30 år efter Return of the Jedi. Vi ser att det uppstår en ny konflikt mellan den spirande republiken, ledd av Leia Organa-Skywalker och The First Order, som steg upp från imperiet. Fångad mellan allt detta är en ung tjej som heter Rey som verkar vara riktigt stark med Force.

Efter att ha spårat Luke Skywalker är Reys nästa utmaning att övertyga honom att träna henne. Luke är ovillig på grund av hans misslyckanden med Kylo Ren. Under tiden är de återstående republikstyrkorna på väg till total förintelse tack vare den första ordningen och lämnar Rey och Luke som sitt enda hopp.

Slutsatsen till Skywalker-sagan är nu tillgänglig och tillgänglig på Disney Plus. Filmen ser kejsaren Palpatines återkomst som Kylo Rens första ordning och rebellerna ledda av Rey förbereder sig för en sista konfrontation på planeten som kallas Exegol.

OK, så här är en snabb, spoilerfri version av beställningen ovan:

Avsnitt IV: Ett nytt hopp (1977)

Rogue One (2016)

Avsnitt V: The Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt I: The Phantom Menace (1999)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Avsnitt VI: Return of the Jedi (1983)

Valfritt: The Mandalorian (2019 till 2020)

The Mandalorian (2019 till 2020) Avsnitt VII: The Force Awakens (2015)

Avsnitt VIII: The Last Jedi (2017)

Avsnitt IX: The Rise of Skywalker (2019)

Om du vill titta på filmer i ordning efter händelserna och därmed förstöra identiteten hos Lukas far för första gången, här går du:

Avsnitt I: The Phantom Menace (1999)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Avsnitt IV: Ett nytt hopp (1977)

Avsnitt V: The Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt VI: The Return of the Jedi (1983)

Avsnitt VII: The Force Awakens (2015)

Avsnitt VIII: The Last Jedi (2017)

Avsnitt IX: The Rise of Skywalker (2019)

The Mandalorian (2019-2020)

Detta är i vilken ordning filmerna släpptes på biografer. Medan det håller vridningen av Lukas far intakt, är rörelsen rörig. Du börjar med originalen, går sedan till prequels och slutar med uppföljarna. Det är förvirrande, särskilt för barn som introduceras till Star Wars.

Avsnitt IV: Ett nytt hopp (1977)

Avsnitt V: The Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt VI: The Return of the Jedi (1983)

Avsnitt I: The Phantom Menace (1999)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Avsnitt VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One (2016)

Avsnitt VIII: The Last Jedi (2017)

Solo (2018)

Avsnitt IX: The Rise of Skywalker (2019)

"Machete Order" skär i grund och botten The Phantom Menace från din filmwatch, eftersom många inte tycker om den filmen. Det bevarar ögonblicket "Jag är din far". Men det skapades 2011, så det innehåller inte uppföljare och är inte längre en komplett order.

Avsnitt IV: Ett nytt hopp (1977)

Avsnitt V: Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Avsnitt VI: Return of the Jedi (1983)

OK, här är en bonuslista som vi inte har nämnt ännu: "Rinster Order" är uppkallad efter Star Wars-superfan Ernest Rinster, som skapade den för att bevara Luke-faderns twist, men den håller också The Phantom Menace. Det finns dock inga uppföljningsfilmer, så vi föredrar fortfarande vår beställning.

Avsnitt IV: Ett nytt hopp (1977)

Avsnitt V: Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt I: The Phantom Menace (1999)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Avsnitt VI: Return of the Jedi (1983)

Här är en heltäckande ordning - med alla filmer och program från Star Wars-sagan i kronologisk ordning. Sagan började 1977, och sedan dess har nya trilogier lagts till liksom otaliga spinoffs i form av live-action och animerade TV-program och filmer. Inte alla är fantastiska, men om du vill ta med dig varje bit av Star Wars (även 1978-specialspelet) är det här den kronologiska ordningen för dig.

Star Wars-serien och begränsade specialerbjudanden visas med fetstil nedan.

Avsnitt I: The Phantom Menace (1999)

Avsnitt II: Attack of the Clones (2002)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013 till 2014)

Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

The Clone Wars (2008 till 2014)

Avsnitt III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Star Wars Rebels (2014 till 2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Droids (1985 till 1986)

Avsnitt IV: Ett nytt hopp

Star Wars: Holiday Special (1978)

Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (2012)

Avsnitt V: The Empire Strikes Back (1980)

Avsnitt VI: The Return of the Jedi (1983)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016 till 2017)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Ewoks (1985 till 1986)

The Mandalorian (2019)

Star Wars: Resistance (2018 att presentera)

Lego Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Avsnitt VII: Kraften vaknar (2016)

Avsnitt VIII: The Last Jedi (2017)

Avsnitt IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 att presentera)

