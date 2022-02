HBO bekräftar att TV-serien "The Last of Us" inte kommer att släppas 2022

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - HBO:s kommande The Last of Us-serie kommer inte att sändas i år.

Enligt The Hollywood Reporter, som talade med HBO:s innehållschef Casey Bloys, pågår anpassningen fortfarande i Calgary, Kanada. Han gjorde en poäng att säga att HBO inte har tillkännagett något sändningsdatum än - men, sa han, "det är inte 2022". Medan han pratade med Deadline utvecklade han att The Last of Us "inte kommer att sändas 2022 - de filmar fortfarande i Kanada. Jag antar att du kommer att se det under '23".

Neil Druckmann, den kreativa regissören bakom spelserien, är en exekutiv producent och medförfattare till programmet, medan Craig Mazin (Tjernobyl) fungerar som författare och exekutiv producent. Den kommer att spela Pedro Pascal (The Mandalorian) som Joel och Bella Ramsey (Game of Thrones) som Ellie, medan Merle Dandridge kommer att återuppta sin roll som Marlene från spelen.

Berättelsen bör följa den osannolika duon Joel och Ellie när de vandrar över ett postapokalyptiskt USA, plågat av zombieliknande mutanter - de infekterade - och dödliga mänskliga banditer. Hon är immun mot den växtbaserade sjukdomen som har drabbat så många andra, så det kan vara mänsklighetens sista hopp. Joels uppgift är att leverera henne till Fireflies - en militaristisk grupp som vill rädda världen till varje pris.

Serien produceras av PlayStation Productions och Naughty Dog för HBO. Det betyder att säsong ett och senare kommer att vara exklusivt för HBO i USA.

Den kommer troligen att visas på Sky Atlantic i Storbritannien.

Skriva av Maggie Tillman.