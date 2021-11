Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den senaste Venom-filmen, Let There Be Carnage, finns nu att köpa på Amazon Prime Video för $19,99 i USA.

Du kan köpa Let There Be Carnage digitalt från andra stora streamingplattformar, inklusive Google Play Movies och Vudu . Oavsett vilket alternativ du föredrar att streama från, var medveten om att du kommer att köpa filmen.

Let There Be Carnage kommer inte att kunna hyras förrän den 14 december 2021.

Tom Hardy återvänder i Let There Be Carnage som värd för symbioten Venom - den här gången tillsammans med Woody Harrelson. Du kan se en trailer för storfilmen ovan. Under sin sjunde biografhelg är den på väg att nå 200 miljoner dollar i inhemsk brutto, vilket betyder att den bara skyr de 213 miljoner dollar som den första Venom samlade in 2018. Utomlands har filmen tjänat 227 miljoner dollar till helgen för totalt 426 dollar miljoner världen över.

Tänk på att Venom-filmerna betraktas som spider-vers-avläggare.

Uppföljaren har särskilt en scen för sluttexter, vilket bekräftar att Venom-filmerna (SPOILER ALERT) också äger rum i Marvel Cinematic Universe. Scenen visar Tom Hollands Spider-Man på en TV-skärm efter att hans identitet avslöjas i slutet av Spider-Man: Far From Home. Hollands Spider-Man-filmer är Sony och Marvels samproduktioner.

