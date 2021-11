Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony har släppt en andra trailer för Spider-Man: No Way Home.

Den nya trailern, som följer en teasertrailer från augusti , har kommit ungefär en månad före No Way Homes premiär på bio.

Det avslöjar att filmen kommer att fortsätta där Far From Home slutade. Vi ser Peter Parker brottas med sin hemliga identitet som avslöjas för världen. Han söker hjälp från Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), men något går fel, och multiversum kaos verkar vara en direkt följd.

Skurkar från Sonys tidigare Spider-Man-serier - inklusive Spider-Mans Green Goblin (spelad av Willem Dafoe), Spider-Man 2s Doctor Octopus (spelad av Alfred Molina) och The Amazing Spider-Man 2s Electro (spelad av Jamie Foxx) - alla kommer och knackar på med en burk bekämpningsmedel för Spidey.

Tom Holland återupptar sin roll som Spider-Man för tredje gången. Zendaya återupptar också sin roll som MJ, Jacob Batalon är tillbaka som Ned Leeds, Marisa Tomei är moster May och Jon Favreau återvänder som Happy Hogan. Jon Watts är också tillbaka och regisserar sin tredje del i Holland-serien.

Spider-Man: No Way Home är en samproduktion från Sony Pictures och Marvel Studios. Den går exklusivt på amerikanska biografer den 17 december 2021.

För att se var No Way Home passar in i Spider-Mans tidslinje, se Pocket-lints guide här . Vi arbetade också in det i Marvel Cinematic Universes tidslinje här .