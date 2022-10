Lionsgate+ kommer till Sky Glass, Sky Stream och Sky Q

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Förra månaden bytte Starzplay namn till Lionsgate+, och Lionsgates streamingtjänst kom som en app på flera smarta tv-apparater och enheter, till exempel Fire TV. Nu är den också tillgänglig på Sky's plattformar.

Lionsgate+-appen finns nu på Sky Glass och Sky Stream, och en Sky Q-version kommer att finnas för brittiska och irländska kunder "senare i veckan". Den kommer också att finnas tillgänglig på Sky Q och Sky Glass i Italien och Sky Q i Tyskland "senare i år".

Appen ger tillgång till streamingtjänsten, inklusive tv-serier som Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit och Outlander, samt en hel del arkivfilmer som American Psycho och den aktuella Halloween-sagan.

En prenumeration på Lionsgate+ kostar 5,99 pund per månad i Storbritannien och 4,99 euro per månad i Irland. Detta gäller oavsett vilken plattform du prenumererar via.

Du måste registrera dig via Lionsgate+ webbplats (det går inte via själva appen) men det finns en 30-dagars provperiod för nya medlemmar.

Samma prenumeration fungerar även på andra plattformar, inklusive Android, iPhone, iPad och datorer (Mac och Chromebooks inkluderade). Du kan också ladda ner program på mobila enheter för att titta offline.

Skriva av Rik Henderson.