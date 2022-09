Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sky och Viacom CBS kommer att lansera sin gemensamma streamingtjänst i många europeiska länder den 20 september 2022.

SkyShowtime kommer att drivas av den tekniska plattformen Peacock och kombinera innehåll från bland annat Universal, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky och Peacock.

Det kommer att omfatta storfilmer som Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru och Downton Abbey: A New Era.

Tjänsten kommer först att lanseras i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Senare i år kommer den att utvidgas till Nederländerna.

Andra central- och östeuropeiska länder kommer att få SkyShowtime från början av 2023, och Spanien, Portugal och Andorra verkar stå på tur.

Det kommer att produceras "nya premium-serier med manuskript" för SkyShowtime och i de nordiska regionerna kommer det att ersätta Paramount+ helt och hållet.

Priset för SkyShowtime kommer att ligga på 6,99 euro per månad.

"Vi är glada att våra kunder får exklusiv tillgång till de senaste serierna och filmpremiärerna från våra ikoniska och världsberömda studior", säger SkyShowtimes vd Monty Sarhan.

"Vi ser fram emot att dela med oss av ytterligare detaljer om lanseringsdatum för våra andra marknader och att ge SkyShowtime till ännu fler människor i Europa."

Streamingplattformen förväntas inte lanseras i Storbritannien eller andra regioner som redan stöds av Skys betal-TV-tjänster.

Skriva av Rik Henderson.