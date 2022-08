Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det kanske är uppenbart för alla som har sett det första avsnittet, men föregångaren till Game of Thrones, House of the Dragon, har visat sig vara en stor succé.

Tittarsiffrorna och poängen på tv-värderingssajter har varit mycket positiva och nu har vi fått bekräftat att den har förnyats för en andra säsong.

-

House of the Dragon är baserad på George RR Martins Fire & Blood och utspelar sig nästan 200 år innan Daenerys Targaryen gör sitt försök att ta över järntronen, och handlar om ett potentiellt blodigt inbördeskrig mellan förfäderna.

Paddy Considine spelar kung Viserys Targaryen och Matt Smith spelar hans bror och farliga rival Damon.

Det första avsnittet inleddes med några chockerande scener och det lovar att bli ännu mer blodigt och djärvt allteftersom säsong 1 fortskrider. Säsong 2 kommer utan tvekan att bli lika gripande.

"House of the Dragon har redan visat sig vara en tittarsiffror och vi förutspår att den kommer att gå från klarhet till klarhet på grund av det fängslande berättandet och de otroliga produktionsvärdena", säger Zai Bennett, Managing Director of Content på Sky. "Vi ser fram emot att dela en andra serie med våra kunder på Sky och Now."

Serien görs av HBO i USA och finns tillgänglig på HBO Max där. Sky Atlantic sänder den i Storbritannien, och Sky erbjuder också serien på begäran via sina tjänster Sky Q, Sky Glass och Now.

Skriva av Rik Henderson.