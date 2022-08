Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sky har meddelat att filmen This England kommer att släppas - inte att förväxlas med filmen This is England. Istället var This England tidigare känd som This Sceptred Isle och det är ett Sky Original-drama som handlar om premiärminister Boris Johnson och den brittiska regeringen under den första vågen av Covid-19-pandemin.

Här är allt du behöver veta om This England, inklusive hur du ser den, när den släpps och vad den kommer att handla om.

21 september

This England kommer att släppas den 21 september i Storbritannien. Den har skrivits och regisserats gemensamt av Michael Winterbottom.

Det finns för närvarande inga uppgifter om när, eller om, den kommer att släppas utanför Storbritannien, men vi kommer att uppdatera denna funktion när vi vet mer.

This England är ett original från Sky. Det kommer därför troligen inte som någon överraskning att du behöver en Sky-prenumeration för att kunna se den. Dramat kommer att släppas på Sky Atlantic, och du kommer också att kunna se det på Now med ett underhållningsabonnemang. Alla avsnitt kommer att släppas på en gång.

This England fokuserar på premiärminister Boris Johnson och den brittiska regeringen under den första vågen av den globala pandemin Covid-19.

Enligt Sky: "This England kommer att berätta om några av de mest förödande händelser som någonsin drabbat Storbritannien, och om en premiärminister som leder i dessa oöverträffade tider.

"Dramat kommer att visa hur Storbritannien påverkades av denna pandemi som bara inträffade en gång i generationen, och hur forskare, sjuksköterskor och läkare reagerade när de oförtröttligt och hjältemodigt arbetade för att begränsa och övervinna viruset.

"Det bygger på förstahandsintyg från människor från alla samhällsskikt, från Downing Street 10, hälsoministeriet, den vetenskapliga rådgivande gruppen för nödsituationer (SAGE) och från sjukhus och vårdhem runt om i landet."

Några av skådespelarna i This England har avslöjats, några av dem tack vare Deadline. Nedan hittar du en lista över några av dem som kommer att medverka i dramat och vem de kommer att spela.

Kenneth Branagh som premiärminister Boris Johnson

Ophelia Lovibond som Carrie Symonds

Simon Paisley Day som Dominic Cummings

Andrew Buchan som Matt Hancock

Det kommer att finnas sex avsnitt i fakta-dramat This England.

Det är för närvarande inte känt hur långa dessa avsnitt kommer att vara, men vi förväntar oss att de kommer att vara en timme med reklam och därmed 45 minuter om du tittar på On Demand och kan hoppa över.

Sky har släppt ett par teasers för This England, och den senaste kommer den 18 augusti. Du kan se båda nedan.

Vi ska inte ljuga, likheten mellan Kenneth Branagh och Boris Johnson är kuslig.

Här är den första teasern också:

