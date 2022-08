Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Game of Thrones prequel-serie, House of the Dragon, har premiär i helgen på HBO i USA och Sky i Storbritannien, men HBO har gett oss en sista teaser innan serien startar.

Företaget släppte en enminuters trailer med titeln "Fire Will Reign" och den börjar med att Viserys Targaryens röst säger: "Vägen framåt är osäker, men slutet är tydligt".

Han fortsätter: "Vi är bättre försvarade" och svarar på "mot vem" med "vem som än vågar utmana oss". Hans sista ord i trailern är: "Hotet om krig är överhängande". Trailern avslutas sedan med orden "Fire will Reign" och det är mycket eld. Du kan se hela teasern högst upp på den här sidan.

House of the Dragon är baserad på George R.R Martins "Fire and Blood" och berättar historien om huset Targaryen. Den utspelar sig 200 år före de händelser som utgjorde Game of Thrones-serien.

Precis som i Game of Thrones kommer ett avsnitt att sändas varje vecka på HBO och Sky efter premiären. Det finns totalt 10 avsnitt, och det sista avsnittet förväntas visas den 23 oktober.

House of the Dragon har premiär på HBO klockan 21.00 ET/PT den 21 augusti 2022. Det kommer att se sin brittiska debut slå på Sky klockan 02:00 den 22 augusti 2022.

Skriva av Britta O'Boyle.