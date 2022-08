Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det har gjorts flera dokumentärer om prinsessan Diana genom åren. Hon var älskad av den brittiska allmänheten - men tyvärr också hårt granskad.

Med 25-årsdagen av hennes tragiska död den 31 augusti är HBO:s The Princess den senaste dokumentären om Dianas liv och det har varit mycket hype kring den. Här är allt du behöver veta om The Princess, inklusive hur du kan se den och när den släpptes.

-

13 augusti 2022

HBO:s dokumentärfilm "The Princess" släpptes klockan 20:00 östkusttid den 13 augusti 2022. Den sändes vid samma tid i Storbritannien - vilket var 02:00 BST den 14 augusti - så den är tillgänglig att titta på nu.

Dokumentären The Princess är 2 timmar och 4 minuter lång.

"The Princess" är en HBO-utgåva så för dig som bor i USA behöver du en HBO Max-prenumeration för att se dokumentären.

För de som bor i Storbritannien är det vanligt att HBO:s originalutgåvor går till Sky tack vare ett programmeringsavtal, och "The Princess" är inte annorlunda. Enligt avtalet sänds "The Princess" på Sky Documentaries, så du behöver en Sky-prenumeration för att se den eller en Now Entertainment-prenumeration.

Som vi nämnde sändes "The Princess" för första gången klockan 02.00 den 14 augusti 2022 i Storbritannien. Den finns nu tillgänglig On Demand för Sky-kunder och den kommer att finnas tillgänglig på Sky fram till den 13 september.

HBO:s dokumentärfilm The Princess handlar om prinsessan Diana av Wales och förlitar sig enbart på arkivmaterial för att ge ett nytt perspektiv på Dianas liv, arbete och förödande död.

Dokumentären kommer inte att avslöja några hemligheter eller något som de som har följt Dianas liv inte känner till, men The Princess-filmaren Ed Perkins sa: "Jag är mycket medveten om att den har berättats många, många gånger tidigare, men jag hoppas att vi med vårt tillvägagångssätt inte bara kan berätta Dianas historia, utan förhoppningsvis rikta kameran tillbaka mot oss alla för att ställa några större frågor om oss själva, om vårt förhållande till monarkin och vårt förhållande till kändisar."

Han sa också: "Vi har verkligen försökt att med den här berättelsen inte inkludera de ögonblick som alla redan har sett många, många gånger genom åren."

HBO beskriver dokumentären som en berättelse om "den överväldigande tillbedjan [och] den intensiva granskningen av Dianas varje steg och den ständiga bedömningen av hennes karaktär".

Det finns en trailer för dokumentären The Princess, ja. Du kan se den nedan, samt högst upp på den här sidan, för att ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av filmen.

Skriva av Britta O'Boyle.