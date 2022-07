Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Många konservativa parlamentsledamöter och ministrar (nuvarande och tidigare) har kastat in sin hatt i tävlingen om att bli nästa ledare för det konservativa partiet och därmed Storbritanniens premiärminister.

Processen för att ersätta Boris Johnson som ledare och premiärminister har inletts och kan ta fram till början av oktober. Det kommer troligen att bli flera röstningsomgångar för att få fram kandidaterna, och sedan kommer de två sista att gå mot varandra och alla medlemmar i Torypartiet kommer att rösta om det slutliga valet.

Under tiden kan vi förvänta oss mycket prat och debatt, och Sky har meddelat att man kommer att inleda förfarandet med en direktsänd TV-debatt.

Här är hur du kan se den och vilka som kommer att delta.

Den första direktsända TV-debatten i samband med att nästa konservativa ledare ska utses kommer att äga rum på kvällen måndagen den 18 juli 2022.

Ledarskapsdebatten för Torypartiet kommer att äga rum i Sky News studior i västra London och kommer därför att visas på Sky News. Kate Burley kommer att vara värd för debatten, och frågorna kommer att ställas av en virtuell publik i studion.

Du kommer att kunna se den på Sky News via Sky Q, Sky Glass, Virgin Media, BT TV och överallt där du kan ta emot Freeview-kanalen. Så i princip på vilken TV som helst.

Alternativt kan du streama den via Sky Go eller Sky News-apparna på mobila enheter och smarta tv-apparater, eller live online via Sky News webbplats.

Här är den aktuella listan över kandidater i tävlingen om att bli nästa ledare för Torypartiet och Storbritanniens premiärminister.

Kemi Badenoch - f.d. minister för lokala myndigheter, tro och samhällen - parlamentsledamot för Saffron Walden.

- f.d. minister för lokala myndigheter, tro och samhällen - parlamentsledamot för Saffron Walden. Suella Braverman - riksåklagare - parlamentsledamot för Fareham

- riksåklagare - parlamentsledamot för Fareham Jeremy Hunt - parlamentsledamot för sydvästra Surrey

- parlamentsledamot för sydvästra Surrey Sajid Javid - tidigare hälsominister - parlamentsledamot för Bromsgrove

- tidigare hälsominister - parlamentsledamot för Bromsgrove Penny Mordaunt - statsminister - parlamentsledamot för Portsmouth North

- statsminister - parlamentsledamot för Portsmouth North Grant Schapps - transportminister - parlamentsledamot för Welwyn Hatfield

- transportminister - parlamentsledamot för Welwyn Hatfield Rishi Sunak - f.d. finansminister - parlamentsledamot för Richmond (Yorks)

- f.d. finansminister - parlamentsledamot för Richmond (Yorks) Liz Truss - utrikesminister - parlamentsledamot för South West Norfolk

- utrikesminister - parlamentsledamot för South West Norfolk Tom Tugendhat - parlamentsledamot för Tonbridge och Malling

- parlamentsledamot för Tonbridge och Malling Nadhim Zahawi - finansminister - parlamentsledamot för Stratford-on-Avon

För att kunna bli nästa partiledare och därmed premiärminister måste varje kandidat ha officiellt stöd av minst åtta sittande parlamentsledamöter.

I tävlingen uppmanas alla parlamentsledamöter i partiet att rösta på sin favoritkandidat med hjälp av en valsedel. Den som får färre än 18 röster kommer att uteslutas.

I en andra valomgång kommer alla som får färre än 36 röster att elimineras. Detta fortsätter tills det bara finns två kandidater kvar,

När det bara finns två kandidater kvar öppnas omröstningen för alla konservativa partimedlemmar. Detta sker genom en poströstning och kommer att resultera i en vinnare.

Skriva av Rik Henderson.