Så här ställer du in Paramount+ på Sky Q och Sky Glass

(Pocket-lint) - Paramount+ har lanserats i Storbritannien. Den nya streamingtjänsten är hemvist för Star Trek, TV-serien Halo och många fler program och filmer. Den är också gratis för många Sky Q- och Sky Glass-kunder.

Tjänsten, som normalt kostar 6,99 pund per månad, kommer utan extra kostnad för Sky Cinema-prenumeranter. När du har aktiverat ett Paramount+-konto via Sky kan du dessutom använda alla mobilappar, webbappar och tv-appar.

Om du inte är Sky Cinema-prenumerant kan du också titta på Paramount+-innehåll via appen på din Sky-enhet.

Så här gör du för att ställa in den.

Paramount+ är nu tillgängligt på både Sky Q och Sky Glass. För att ställa in den hittar du antingen appen i avsnittet Appar på hemkrysset eller använder röst genom att säga "Paramount Plus" till antingen din röststyrda fjärrkontroll eller, på Sky Glass, till tv:ns mikrofon (genom att först säga "Hello Sky").

När appen är öppen kommer den att erbjuda två alternativ:"Få Paramount+" och"Logga in med Paramount+".

Om du är Sky Cinema-prenumerant klickar du på"Get Paramount+". Om du bara vill prenumerera på Paramount+ separat går du till paramountplus.com, skapar ett konto, återvänder och trycker på det andra alternativet för att ange dina inloggningsuppgifter.

Sky-användare som klickar på"Get Paramount+" kommer att få se en skärm med en QR-kod som ska skannas med en surfplatta eller telefon. Det finns också en webbadress om du föredrar att använda en dator. Den leder dig till en sida på Sky.com där du kan aktivera Paramount+ med hjälp av ditt Sky-ID.

När du har gjort det kommer du sedan att hänvisas till själva Paramount+ för att skapa ditt kostnadsfria konto.

Gå tillbaka till din Sky-enhet, öppna Paramount+-appen igen och klicka den här gången på"Logga in med Paramount+".

Ange dina nyss skapade uppgifter och så är du igång. Du kan också skapa profiler för hela familjen, inklusive ålderslåsta profiler för barn.

Tyvärr kan du inte koppla ett Paramount+-konto till din Now-prenumeration, även om du har Biograf-medlemskap.

Tack vare ett avtal mellan Sky och Paramount kommer du dock att hitta en hel del nya Paramount-ägda filmer som du kan streama.

Skriva av Rik Henderson.