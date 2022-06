Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Syfy-kanalen byter namn i Storbritannien till Sky Sci-Fi samtidigt som TV-bolaget förnyar sitt innehållsutbud.

Från och med den 26 juli 2022 kommer kanalen, som ägs av Skys moderbolag Comcast (via NBCUniversal), att läggas till i Skys egna kanalutbud.

Nya program som kommer till Sky Sci-Fi under lanseringsveckan och -månaden inkluderar den brittiska premiären av SurrealEstate, en paranormal serie med Tim Rozon och Sarah Levy från Schitt's Creek i huvudrollerna, samt TV-serien Day of the Dead, baserad på George A Romeros skräckfilmskoncession.

Klassiska program kommer också att finnas tillgängliga på den nya kanalen, med Star Trek, Stargate och Quantum Leap bland de många stora program som kommer att finnas tillgängliga. Miniserierna av Stephen Kings It och Salem's Lot har också förvärvats, liksom filmer som Bullet Train Down, Thor: God of Thunder och Bram Stokers Dracula.

Många serier kommer också att finnas tillgängliga för att binge som boxset on demand.

"Från rymdäventyr till futuristisk fantasi, Sky Sci-Fi kommer att ansluta sig till den mängd genrebaserade varumärken som lanserats under det senaste året och kommer att erbjuda ett nytt universum för tittarna att utforska", säger Zai Bennett, Managing Director of Content för Sky UK and Ireland.

"Det nya varumärket kommer att göra det lättare för människor att hitta exakt vad de vill ha, med fanfavoriter, ett stort utbud av on demand-innehåll och en mängd nya spännande program för sci-fi-fantaster."

Sky Sci-Fi-kanalen kommer att finnas tillgänglig på Sky Q och Sky Glass på plats 152 i EPG. Den kommer också att finnas tillgänglig på den Sky-ägda tjänsten Now och på Virgin Media (kanal 138).

Skriva av Rik Henderson.