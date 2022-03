We Own This City releasedatum och hur man tittar

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Kommer du ihåg den fenomenala serien som var The Wire? Det kan vara 20 år (ja, verkligen) sedan det första avsnittet av The Wire kom, men det anses fortfarande av många som en av de bästa TV-programmen och nu är dess författare tillbaka med en miniserie som heter "We Own This City".

Baserad på fackboken med samma namn av Baltimore Sun-reportern Justin Fenton, har We Own This City beskrivits som det närmaste vi kommer en The Wire-uppföljare. Här är allt du behöver veta, inklusive hur du tittar på den, när den är ute och vi har även lagt till hur du tittar på The Wire längst ner.

25 april 2022, i USA

We Own This City kommer att släppas i USA den 25 april 2022 på HBO Max så det är inte så mycket längre att vänta för dem i USA.

För närvarande finns det inget releasedatum för Storbritannien, även om Sky och HBO har ett partnerskap som sträcker sig till 2024.

Det här avtalet ger Sky rättigheter att sända första och aktuella HBO-program i Storbritannien och andra europeiska länder, så det är troligt att We Own This City kommer att släppas på Sky. Det är ännu inte känt om det kommer att vara samtidigt som USA – vilket har varit fallet med vissa program som Game of Thrones – eller om det blir ett senare datum.

För de i USA kommer du att kunna se We Own This City på HBO Max streamingplattform, som kostar $9,99 i månaden . Den kommer att vara tillgänglig att se från 25 april 2022.

För de i Storbritannien, som vi nämnde ovan, finns det för närvarande inget fastställt släppdatum, även om det förväntas att We Own This City kommer att träffa Sky före någon annanstans baserat på Sky och HBO-avtalet. Om så är fallet behöver du en Sky-prenumeration för att titta på den eller en NOW Entertainment-prenumeration .

We Own This City är en HBO Original Limited Series som kommer att bestå av sex delar. Det är i nuläget inte känt hur långa avsnitten kommer att vara.

Ja, HBO har släppt en teaser av We Own This City, som du kan se nedan.

We Own This City är baserad på Baltimore Sun Reporter Justin Fentons bok med samma namn. Den ser The Wires skapare David Simon och George Pelecanos tillbaka i Baltimore im 2015, som berättar historien om korruptionen inom stadens polisavdelning, där mannen (Sgt. Wayne Jenkins) som har till uppgift att fixa stadens drog- och brottskris, väljer att göra det fungerar till förmån för honom och hans enhet istället.

Showens officiella sammanfattning säger att We Own This City kommer att täcka "korruptionen och den moraliska kollapsen som drabbade en amerikansk stad där politiken med drogförbud och massgripande försvarades på bekostnad av faktiskt polisarbete".

Trailern visar under tiden en drogräd ledd av Sgt. Wayne Jenkins (Jon Bernthal) som är chef för "en civilklädd enhet som blev helt oseriös och började jaga och råna både medborgare och knarklangare", vilket du ser hända. Vi ska inte ljuga, vi är exalterade.

Det finns ett antal av The Wires skådespelare i We Own This City. Här är dock listan med skådespelare:

Sgt. Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Behandla Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Thaddeus Street

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Toure - Nathan Corbett

Gordan Hawk - Tray Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Leo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Även om We Own This City och The Wire inte är släkt på något sätt när det gäller handling, delar de samma skapare och de har ett par likheter i rollerna också, som vi nämnde ovan.

Du behöver inte ha sett The Wire för att förstå historien om We Own This City, men The Wire är briljant så om du inte har sett den är den väl värd att titta på, och om du har det är det ingen skada att titta på igen eller hur?

I USA är alla säsonger av The Wire tillgängliga att titta på via HBO Max.

I Storbritannien kan du se alla säsonger av The Wire genom Sky On Demand och NOW, om du har relevanta prenumerationer.

Skriva av Britta O'Boyle.