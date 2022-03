Peacemaker säsong 1: Hur man ser på Suicide Squad spin-off

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Utan James Gunn kanske The Suicide Squad aldrig hade skapats - den första filmen, med Will Smith i huvudrollen, var uppriktigt sagt en massa gammal tosh. Men regissören Guardians of the Galaxy förvandlade uppföljaren till en fantastiskt mörk komedi med en fantastisk skådespelare och massor av sanna magskratt, vilket återupplivade franchisen under processen.

Nu har han gett oss en spin-off-TV-serie, Peacemaker, med de fortsatta äventyren av den självbetitlade karaktären som spelas av John Cena. Gunn har skrivit och regisserat säsong 1 själv och även om den redan har visats i USA kommer du snart att kunna komma ikapp den i Storbritannien.

Här är allt du behöver veta om det, inklusive var du kan se det och mer.

Peacemaker hade premiär i USA på HBO Max i januari 2022, och det sista avsnittet visades den 17 februari.

Sky har sedan dess meddelat att de tar med serien till Storbritannien också, för Sky och Now -kunder att se på Sky Max-kanalen eller via on demand.

Alla avsnitt kommer att vara tillgängliga från den 22 mars 2022. Nu behöver kunderna ett underhållningsmedlemskap.

Som nämnts ovan kan amerikanska tittare se Peacemaker säsong 1 på HBO Max .

I Storbritannien kommer den att vara tillgänglig på Sky Max, så tittare med tillgång till den kanalen och Skys on demand-tjänster kan se den. Det inkluderar kunder med Sky Q , Sky Glass , Now och Virgin TV (med Mix TV-paketet eller mer).

Det finns åtta avsnitt av Peacemaker säsong 1, vardera på mellan 38 och 47 minuter.

Varning: Spoilers framöver!

Om du ännu inte har sett The Suicide Squad, föreslår vi att du går och tittar på det först och sedan går tillbaka hit.

Peacemaker plockar upp från filmen eller åtminstone påskäggsklippet under sluttexterna. WWE-stjärnan John Cena återvänder för att spela huvudrollen med samma namn och det första avsnittet utspelar sig en kort stund efter att han återhämtat sig från de till synes dödliga skadorna som Bloodsport ådragit sig.

Den berättar delvis Peacemakers ursprungshistoria samtidigt som den skickar den fåfänga antihjälten på ett uppdrag för att eliminera ett nytt globalt hot.

Du måste absolut se The Suicide Squad innan du tar dig an Peacemaker. Serien följer direkt på filmen.

Du borde nog också se den första Suicide Squad-filmen. Peacemaker är inte med i det, men det finns en del bakgrundsgrejer som kan vara viktiga. Det är inte i närheten av lika bra, tyvärr.

HBO har beställt en andra säsong av Peacemaker, som James Gunn själv troligen kommer att återvända för att regissera: "[det är[ en av de sanna höjdpunkterna i mitt liv, både professionellt och på annat sätt", sa han.

Skriva av Rik Henderson.