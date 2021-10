Sky Q och Sky Glass röstkommandon för att prova denna Halloween

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sky har lite roligt denna Halloween. Förutom att vara värd för en samling klassiska skräckfilmer, har den föreslagit några spöklika kommandon som du kan fråga din Sky Q-box eller Sky Glass TV.

Ett urval av skräckfilmscitat finns att prova på båda, via röstfjärrkontrollen på Sky Q eller direkt via Sky Glass. Eftersom den nya TV:n från Sky har röstigenkänning inbyggd i setet behöver du bara lägga till "Hello, Sky" före vart och ett av citaten.

Här är några citat och Halloween-baserade fraser att prova:

"Halloween."

"Skrämmer mig."

"Skräm mig."

"Här är Jonny!"

"Candyman! Candyman! Candyman!"

"Vi ska hämta dig!"

"Jag är en varulv."

"Jag är Patrick Bateman."

Sky Glass är en allt-i-ett-TV med ett Dolby Atmos-ljudsystem inbyggt. Den ger också tillgång till alla Skys kanaler, on-demand-innehåll och tjänster utan behov av parabol.

Det inkluderar många program, filmer och sportevenemang i 4K HDR. Du behöver bara en anständig bredbandsanslutning.

Du kan ta reda på mycket mer om Sky Glass i vår praktiska guide här: Vad är Sky Glass, hur mycket kostar det och hur kan jag få det?

Vi kommer att granska det fullständigt under den kommande veckan eller så, men för nu kan du kolla in våra första tankar här: Sky Glass initial recension: Hands-on med Skys allt-i-ett-TV .