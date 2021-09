Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sky har meddelat några nya funktioner för Sky Q och den medföljande Sky Go -appen.

Tilläggen till Sky Q handlar alla om röst. Du kan nu växla mellan appar med kommandon via röstfjärrkontrollen - du behöver inte längre gå tillbaka till Sky Q -hemskärmen för att starta en annan app.

Till exempel, om du lyssnar på musik på Spotify men vill titta på något på Netflix istället, säg bara "Netflix" i fjärrkontrollen.

Du kan också nu avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen genom att bara säga "hem"; eller till en TV -kanal genom att säga "titta på 409" för Sky Sports (eller en annan favoritstation).

När du tittar på live -tv kan du nu spela in resten av ett avsnitt eller en film genom att bara säga "spela in" eller "spela in detta" i fjärrkontrollen.

En ny samlingssida för Audio Desctriptive Content har också skapats. Det är också tillgängligt via röstkommando.

Sky Go iOS -appen har nu Sky Sports Recap för att komma ikapp höjdpunkter under live Premier- och EFL -matcher. Det kommer också till Android -enheter snart.

Sky har lagt till möjligheten att hoppa över annonser på Sky Go också, och alla kan nu ladda ner TV till Sky Go -appen för att titta på utan internetanslutning, inte bara Sky Go Extra och Sky Q Multiscreen -prenumeranter.

Slutligen kan Sky Go -innehåll nu ses på två enheter samtidigt. Sky Go Extra och Sky Q Multiscreen -kunder kan fortfarande strömma till fyra samtidigt.

De nya funktionerna rullar ut nu.