Sky går i pension Sky One med nya Showcase- och Max-kanaler på väg

(Pocket-lint) - Sky går i pension med Sky One som en kanal i september med nya Sky Showcase- och Sky Max-kanaler på väg att ersätta dem.

Sky One har gått sin gång - The Simpsons hem har sitt ursprung 1982, år före Sky TV: s huvudlansering 1989.

Kanalen kommer att ersättas av Sky Showcase på Sky-guiden - Sky säger att detta är dess nya flaggskeppskanal.

Som namnet antyder kommer Showcase att vara en kompileringskanal för vad Sky har att erbjuda, vilket betyder att det kommer att bli det bästa från kanaler som Sky Chrime och Sky Nature, men det kommer också att ha valt saker från Sky Sports och Sky Cinema också.

Sky Max kommer att vara det "nya hemmet för Skys blockbuster underhållning", inklusive Sky Originals som A Discovery of Witches och COBRA och underhållning inklusive panelprogram som A League of Their Own och återkomsten av Never Mind The Buzzcocks. På ett sätt blir Max den naturliga efterföljaren till Sky One.

Sky förändrar också Sky Comedy så att den kan skryta med fler brittiska shower såväl som den amerikanska serien som den hittills har varit känd för.

"Under de senaste 12 månaderna har vi gjort det lättare för människor att hitta vad de vill titta på" säger Skys vd för innehåll Zai Bennett.

"Från september kommer de som letar efter det allra bästa av Sky att hitta det högst upp i sin programguide på Sky Showcase, medan Sky Max kommer att bli det nya hemmet för blockbusterunderhållning."

"Om du inte är säker på vad du ska titta på Sky Showcase kommer att kurera några av höjdpunkterna från vår serie."

Som Variety påpekar planerar Sky ingen överlappning mellan Sky Max och Sky Atlantic med det senare fortfarande hemmet för HBO: s shower i Storbritannien fram till 2025. Som vi har påpekat tidigare betyder det att Storbritannien inte kommer att få HBO Max före det datumet eftersom Warner har bekräftat att det inte kan lansera det på grund av affären.

Det betyder nästan säkert att Sky-Warner-affären inte kommer att förnyas efter det datumet, även om Sky: s programchef Jamie Morris sa till Variety att "Sky Atlantic handlar om vuxet drama så vi vet att det alltid kommer att finnas ett behov av det och Jag tror att det kommer att förbli sådant oavsett framtiden. "