Hur man tittar på de brittiska och irländska lejonen mot Sydafrika på TV och online

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Var fjärde år kombineras det bästa av det engelska, irländska, skotska och walesiska laget för en speciell turné som de brittiska och irländska lejonen. Lions historia går tillbaka till 1888, då den första brittiska och irländska Lions-turnén gick till Australien och Nya Zeeland och spelade 35 matcher under den 249 dagar långa turnén.

Saker och ting är mycket annorlunda idag, men Lions turnerar fortfarande, med besök i Australien, Nya Zeeland och Sydafrika vart fjärde år. År 2021 går turen till Sydafrika, med ett schema full av rubgy.

Här är fixturerna och där du kan titta på British & Irish Lions turné på TV.

Lions spelade den första uppvärmningen den 26 juni på Murrayfield i Skottland, innan de gick till Sydafrika och mötte Sigma Lions den 3 juli.

Det sista spelet är planerat att spelas den 7 augusti.

Här är en översikt över de fixturer som har planerats för turnén:

26 juni - Brittiska och irländska lejon mot Japan

3 juli - Sigma Lions vs British & Irish Lions

7 juli - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

10 juli - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Uppskjuten

- Uppskjuten 10 juli - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

14 juli - Sydafrika A mot brittiska och irländska lejon

17 juli - DHL Stormers vs British & Irish Lions

24 juli - Sydafrika mot brittiska och irländska lejon

31 juli - Sydafrika mot brittiska och irländska lejon

7 augusti - Sydafrika mot brittiska och irländska lejon

Den första matchen är en uppvärmning mot Japan spelades i Skottland, innan en serie uppvärmningsspel i Sydafrika.

De stora testmatcherna är de som börjar den 24 juli.

Uppvärmningsspelet mellan Lions och Japan finns på Channel 4 i sin helhet.

Höjdpunkterna i British & Irish Lions turnéspel finns på Channel 4 efter matcherna, eller på All 4 för att strömma när höjdpunkterna har sänts.

Sky Sports har sändningsrättigheter till turneringsspel i Storbritannien, medan de i USA kommer att kunna se spelen på Peacock.

Sky-prenumeranter med tillgång till Sky Sports kommer att kunna titta på Sky Sports Action, men för dem som vill se de brittiska och irländska lionmedlemmarna spela utan en Sky Sports-prenumeration kan du göra det via Now (tidigare Now TV) .

Nu behöver du ett Now Sports-medlemskap, som kostar £ 9,99 för dagen eller £ 33,99 för månaden £ 25 för 3 månader för att strömma på din TV via en enhet som stöds.

Om du bara vill komma i sakens anda, har Now också samarbetat med Matt Dawson, Francois Louw och Patrick Williams i en serie BBQ vs Braai-utmaningar, liksom att komma in i några rugby-shenanigans. Du kan komma ikapp med det roliga på Now Sports sociala kanaler , medan recepten finns på Nows webbplats .