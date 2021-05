Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sex and the City kommer tillbaka för en speciell återföreningsserie, som släpper Sex and the City-namnet och får titeln "And Just Like That" - en av berättaren Carrie Bradshows klassiska ord.

Här är allt du behöver veta om Sex and the City nästa kapitel, And Just Like That , inklusive när det ska släppas, där du kommer att kunna se det och var du kan komma ikapp med tidigare Sex and the City-avsnitt och filmer .

Medan Sex and the City reboot-serien - And Just Like That - har bekräftats som händer, finns det ännu inget officiellt datum för släpp.

Produktionen beräknas börja sent på våren, enligt WarnerMedia .

När Sex and the City reboot-serien släpps kommer den att sändas på HBO Max för de i USA. Streamingtjänsten släpper upp 90-talets nostalgi, med Friends: The Reunion som också kommer att visas någon gång 2021.

I Storbritannien har HBO Max ett programmeringsavtal med Sky , vilket innebär att And Just Like That sannolikt kommer att visas på Sky Atlantic.

Det kommer att finnas tio avsnitt av omstart av Sex and the City, och precis som det. Avsnitten kommer att vara 30 minuter vardera, precis som de ursprungliga Sex and the City-episoderna var.

Dessa 10 avsnitt kommer att lägga till 94 avsnitt över sex säsonger av Sex och staden som pågick fram till 2004. Det finns också två filmer.

Sex and the City revival show And Just Like That kommer att fokusera på Carrie, Charlottle och Miranda - Samantha är inte med i det - att navigera i livet och vänskapen i 50-talet, 20 år sedan de gjorde detsamma i 30-talet under den första sex säsonger av showen.

WarnerMedia sade i ett uttalande om showen: "Den nya Max Original-serien är baserad på boken Sex and the City av Candice Bushnell och den ursprungliga TV-serien skapad av Darren Star. Serien kommer att följa Carrie, Miranda och Charlotte när de navigerar resan från den komplicerade verkligheten i livet och vänskapen i 30-talet till den ännu mer komplicerade verkligheten i livet och vänskapen i 50-talet. "

När det gäller Samantha Jones frånvaro sa TV Line att Casey Bloys, HBO Max Chief Content Officer, sa: "[EP Sarah Jessica Parker och King] försöker berätta en ärlig historia om att vara en kvinna i 50-talet i New York. Så det bör alla känna sig något organiska, och de vänner som du har när du är 30, kanske du inte har när du är 50. "

Sarah Aubrey, chef för originalinnehåll på HBO Max, sa : "Jag växte upp med dessa karaktärer, och jag kan inte vänta med att se hur deras historia har utvecklats i det här nya kapitlet, med ärlighet, gripande, humor och den älskade staden som alltid har definierat dem. "

Det finns ingen officiell trailer ännu, men Sarah Jessica Parker delade en teaser på Instagram, men den ger inte mycket bort, förutom att säga "historien fortsätter ...".

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av SJP (@sarahjessicaparker)

Bara en del av berättelsen kommer att fortsätta men medan Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) och Kristin Davis (Charlotte York) alla har bekräftat att de kommer att återvända för omstart av Sex and the City, Kim Cattrall (Samantha) Jones) kommer inte tillbaka. Det ryktas att det första avsnittet kommer att ta itu med Jones frånvaro.

Det ryktas om att det finns sju nya karaktärer - enligt TV Line - och det finns också en del prat om Jennifer Hudson som kommer tillbaka som Louise från St Louis.

HBO Max-chef för innehåll, Casey Bloys, sa tidigare att Sarah Jessica Parker och Michael Patrick King "inte ville berätta en historia med helt vita författare eller en helt vit roll" för "det är inte en reflektion av New York. Så de är mycket, mycket medvetna om att förstå att New York måste återspegla hur New York ser ut idag. "

Det finns 94 avsnitt över sex säsonger av Sex and the City att komma ikapp om du vill uppdatera ditt minne innan omstart och precis som det kommer ut. Det finns också två filmer, Sex och staden och Sex och staden 2.

I Storbritannien kan du streama alla 94 avsnitt av Sex and the City på Sky On Demand and Now. Om du inte har en Now- eller Sky-prenumeration kan du köpa alla sex säsonger via Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV eller Chili.

I USA är alla 94 avsnitt tillgängliga för att komma ikapp via HBO Max, om du har ett abonnemang. Med ett HBO Max-abonnemang kan du också komma åt HBO-kanalen via Prime Video.

För filmerna är den första filmen inte tillgänglig för strömning gratis i Storbritannien. Även om du kan köpa eller hyra det via Apple TV, Amazon Prime och andra. Sex and the City 2 filmen är dock tillgänglig för streaming på Netflix .

I USA finns båda filmerna tillgängliga på HBO Max.

Skriva av Britta O'Boyle.