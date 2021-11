Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sex and the City kommer tillbaka för en speciell återföreningsserie, det är att ta bort namnet Sex and the City och få titeln "And Just Like That" - ett av berättaren Carrie Bradshaws klassiska ordspråk.

Här är allt du behöver veta om Sex and the Citys nästa kapitel, And Just Like That , inklusive när det ska släppas, var du kommer att kunna se det och var du kan komma ikapp med tidigare Sex and the City-avsnitt och filmer .

Sex and the City-omstartserien – And Just Like That – har bekräftats som pågår och HBO Max har avslöjat att den kommer att börja streamas den 9 december.

Produktionen har börjat, och Sarah Jessica Parker delade en snap på sin Instagram, medan HBO Max också delade en video på YouTube med SJP som tillkännager releasedatum.

Se detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av SJP (@sarahjessicaparker)

När Sex and the City reboot-serien släpps den 9 december kommer den att sändas på HBO Max för dem i USA. Streamingtjänsten slänger upp 90-talets nostalgi, med Friends: The Reunion som sändes den 27 maj 2021.

I Storbritannien kommer den att vara tillgänglig att se på Sky och streamingtjänsten NU.

Det kommer att finnas 10 avsnitt av Sex and the City-omstarten, And Just Like That. Avsnitten kommer att vara 30 minuter vardera, som de ursprungliga Sex and the City-avsnitten var.

Dessa 10 avsnitt kommer att läggas till de 94 avsnitten över sex säsonger av Sex and the City som pågick fram till 2004. Det finns också två filmer.

Sex and the City-revivalshowen And Just Like That kommer att fokusera på Carrie, Charlotte och Miranda - Samantha är inte med i den - som navigerar i livet och vänskapen i 50-årsåldern, 20 år efter det att de gjorde samma sak i 30-årsåldern under den första sex säsonger av programmet.

WarnerMedia sa i ett uttalande om showen: "Den nya Max Original-serien är baserad på boken Sex and the City av Candice Bushnell och den ursprungliga TV-serien skapad av Darren Star. Serien kommer att följa Carrie, Miranda och Charlotte när de navigerar på resan från livets komplicerade verklighet och vänskap i 30-årsåldern till den ännu mer komplicerade verkligheten av liv och vänskap i 50-årsåldern."

Angående frånvaron av Samantha Jones sa TV Line att Casey Bloys, HBO Max Chief Content Officer, sa: "[EP:n Sarah Jessica Parker och King] försöker berätta en ärlig historia om att vara en kvinna i 50-årsåldern i New York. Så det alla borde kännas lite organiska, och de vänner som du har när du är 30, kanske du inte har när du är 50."

Sarah Aubrey, Head of Original Content på HBO Max, sa : "Jag växte upp med dessa karaktärer, och jag kan inte vänta med att se hur deras berättelse har utvecklats i det här nya kapitlet, med ärlighet, gripande, humor och den älskade staden det har alltid definierat dem."

Även om det inte finns någon officiell trailer ännu, delade Sarah Jessica Parker en teaser på Instagram, även om den inte ger mycket ifrån sig, förutom att säga "berättelsen fortsätter ...".

Se detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av SJP (@sarahjessicaparker)

Det har också funnits en skriptläcka , som berättar lite mer, men innehåller spoilers så hoppa ner till nästa avsnitt om du inte vill veta det.

Baserat på manusläckan är Carrie och Mr.Big skilda och de verkar vara mitt uppe i en stökig skilsmässa i programmet, vilket stöds av en bild av de två som filmar i New York och inte ser alltför nöjda ut med varandra. . Visst är det inte slutet för dem?

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) och Kristin Davis (Charlotte York) har alla bekräftat att de kommer att återvända för omstarten av Sex and the City, men Kim Cattrall (Samantha Jones) kommer inte att återvända. Det ryktas att det första avsnittet kommer att ta upp Jones frånvaro.

Chris North (Mr Big) kommer dock tillbaka, med den exekutiva producenten Michael Patrick King som säger : "Jag är stolt över att få jobba med Chris igen på "And Just Like That..." Hur skulle vi någonsin kunna göra ett nytt kapitel av "Sex" Och Stadens historia utan vår Herr Big?". John Corbett (Aidan Shaw), som spelar Carries före detta fästmö kommer också tillbaka.

Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson och Evan Handler är också bekräftade att återuppta sina roller i återföreningsserien som Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch respektive Harry Goldenblatt.

Det ryktas att det finns flera nya karaktärer också - enligt TV Line - och det finns också en del prat om att Jennifer Hudson kommer tillbaka som Louise från St Louis. Sara Ramierz kommer också att spela "Che Diaz, en icke-binär, queer, standup-komidian som är värd för en podcast där Carrie Bradshaw regelbundet är med", meddelade HBO Max.

HBO Max chief content officer, Casey Bloys, sa tidigare att Sarah Jessica Parker och Michael Patrick King "inte ville berätta en historia med helvita författare eller en helvit skådespelare" eftersom "det inte reflekterar New York. Så de är väldigt, väldigt medvetna om att förstå att New York måste spegla hur New York ser ut idag."

Det finns. Du kan se den nedan.

Före trailern släppte HBO Max en video på sin YouTube-kanal som bekräftar den månad som showen kommer att börja streamas och det finns några utdrag i videon av karaktärerna på uppsättningen.

Det finns 94 avsnitt över sex säsonger av Sex and the City att komma ikapp om du vill fräscha upp minnet innan omstarten And Just Like That kommer ut. Det finns också två filmer, Sex and the City och Sex and the City 2.

I Storbritannien kan du streama alla 94 avsnitt av Sex and the City på Sky On Demand och Now. Om du inte har ett Now- eller Sky-prenumeration kan du köpa alla sex säsongerna via Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV eller Chili.

I USA är alla 94 avsnitt tillgängliga för att komma ikapp via HBO Max, om du har ett abonnemang. Med ett HBO Max-abonnemang kan du också komma åt HBO-kanalen via Prime Video.

För filmerna är den första filmen inte tillgänglig att streama gratis i Storbritannien. Även om du kan köpa eller hyra den via Apple TV, Amazon Prime och andra. Filmen Sex and the City 2 finns dock att streama på Netflix .

I USA är båda filmerna tillgängliga på HBO Max.