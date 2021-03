Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sky lanserar för närvarande uppdateringar för både Sky Q och dess Sky Go-app för mobiler som ger många nya funktioner.

Till att börja med får Sky Q-boxar UI-integration för Disney + .

Precis som med Netflix kommer hela spektrumet av Disney + -innehåll att visas i hela Sky Q-upplevelsen för prenumeranter på streamingtjänsten. Det inkluderar röst- och textsökning, så att du kan hitta Disney + och Star på Disney + -program och filmer utan att behöva komma åt den dedikerade appen.

När du väl har klickat på öppnas en show eller film direkt i appen och spelas upp.

Andra tillägg till Sky Q inkluderar ett nytt röstfält längst upp till vänster på skärmen (snarare än botten, som tidigare) och större tillgänglighetsfunktioner. Röstvägledning har lagts till för att hjälpa människor med synproblem. Det talar högt upp menysystemet och innehållsnamnen för att hjälpa dem att navigera i systemet.

Ett högkontrastläge har också lagts till för att göra upplevelsen mer visuellt distinkt. Och en brittisk teckenspråk (BSL) -zon har lagts till som samlar ihop alla visar det här teckenspråket. Detta gör det mycket lättare för dem med lyssningssvårigheter att hitta relevant innehåll på ett ställe.

Sky Go-appen har förbättrats för att inkludera liknande upplevelsesfunktioner som Sky Q-rutor. En järnväg för att fortsätta titta gör det lättare att plocka upp var du slutade - i appen eller Sky Q. Det finns också nya Sky-kanaler och bläddra efter kategorirails på startskärmen.

Sky Go får också sin egen iOS-widget att placera på enhetens skärm - tillgänglig via iOS- eller iPadOS-widgetfältet. Widgeten kan ställas in i flera storlekar och ändras för att antingen visa Skys toppval för dig eller innehåll som du redan har startat och kan fortsätta att titta på.

"Idag markerar ytterligare ett stort ögonblick för Sky Q när vi lanserar spännande nya röstfunktioner", säger Sky: s produktchef, Fraser Stirling.

"Att integrera Disney + i röstsökning innebär att det nu är mycket lättare att hitta mer av det du gillar. Och genom att lägga till röstvägledning till vårt starka tillgänglighetserbjudande kan du skapa en bättre upplevelse för alla Sky Q-kunder."

Skriva av Rik Henderson.