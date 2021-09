Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Medicinskt drama Greys Anatomy har underhållit oss i 17 år. Från det ögonblick som Meredith Gray och Derek Shepherd (McDreamy) träffade våra skärmar tillbaka på dagen, har det varit en känslomässig show med flera vändningar för att vi alla ska titta år efter år.

Här är allt du behöver veta om Greys Anatomy säsong 18, inklusive när den ska släppas, hur du ser den när den släpps och vilka rollmedlemmar som förväntas. Du hittar också alla detaljer om säsong 17 nedan och var du kan titta på föregående säsonger av Greys Anatomy (alla 17).

Greys Anatomy säsong 18 släpps i USA den 30 september 2021. För närvarande finns det inget bekräftat utgivningsdatum för Storbritannien.

Greys Anatomy säsong 17 hade premiär i USA den 12 november 2020 men den sändes inte i Storbritannien förrän den 7 april 2021 så det kan vara 2022 innan Storbritannien ser den nya säsongen av det medicinska dramat.

För dem i USA kommer Greys Anatomy säsong 18 att visas på ABC när den sänds i slutet av september. Du kommer att kunna strömma den på Hulu och vi förväntar oss att du kommer att kunna strömma den också via ABC -webbplatsen.

För dem i Storbritannien är det troligt att säsong 18 av Greys Anatomy kommer att kunna ses på Sky Witness när den blir tillgänglig, som de senaste säsongerna har varit, inklusive säsong 17, men inget är bekräftat än.

ABC har inte bekräftat hur många avsnitt av Greys Anatomy säsong 18 det kommer att bli, även om vi hoppas att det kommer att återgå till över 20.

Det fanns bara 17 avsnitt i säsong 17 av Greys Anatomy, som var en av de kortaste säsongerna i seriens historia med bara den första säsongen med mindre, och den fjärde säsongen med samma antal avsnitt.

Säsong ett hade nio avsnitt och säsong fyra hade 17, annars har alla andra säsonger över 20 avsnitt, vilket betyder att det nu finns över 360 avsnitt under säsong ett till sjutton. Binge-watching himlen.

Greys Anatomy säsong 17 hade fokus på Covid-19-pandemin där alla på Gray Sloan Memorial Hospital måste klara av krisen, tillsammans med det fortsatta drama i deras vardag, som tog fart där säsong 16 slutade.

Det är ännu inte klart vad säsong 18 kommer att fokusera på, men vi räknar med att se några teasers på Greys Anatomy sociala medier -konton under de närmaste veckorna.

Se detta inlägg på Instagram Ett inlägg som delas av Kate Walsh (@katewalsh)

Vi vet att Addison Montgomery (Kate Walsh) kommer tillbaka för säsong 18 efter att hon bekräftat det på sin Instagram (se ovan) och vi vet att det kommer att saknas ett par karaktärer efter deras avgång säsong 17. Inget mer Jackson Avery (Jesse Williams) ) eller Tom Koracick (Greg Germann) efter att båda lämnat för Catherine Fox Foundation i Boston, och ingen DeLuca (Giacomo Gianniotti) heller, förstås.

Oroa dig dock inte, många favoriter förväntas fortfarande, inklusive Meredith Gray (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Jo Wilson (Camilla Luddington), Link Lincoln (Chris Carmack), Bland annat Owen Hunt (Kevin McKidd), Teddy Altman (Kim Raver) och Richard Webber (James Pickens Jr).

Merediths mamma, Dr. Ellis Gray (Kate Burton), kommer också att göra någon form av comeback, även om det inte är klart hur än. Borde vara intressant med tanke på att hon dödades under säsong tre.

Greys Anatomy kan ses på Sky Witness i Storbritannien. Det började med en dubbel rubrik, med avsnitt ett och två, men det fortsatte som en vecka-för-vecka-affär, som Line of Duty , med ett nytt avsnitt som släpps varje onsdag från den 7 april, snarare än att hela säsongen görs tillgänglig den Sky On Demand på en gång. Säsongen har nu avslutats så alla avsnitten är tillgängliga att se genom On Demand.

I USA är Greys Anatomy säsong 17 tillgänglig på ABC. Varje avsnitt kan streamas på ABC -webbplatsen, liksom Hulu.

Greys Anatomy säsong ett till 16 är alla tillgängliga på Amazon Prime Video i Storbritannien och på Disney+ Star . Du kan titta på säsong 17 om att komma ikapp genom Sky - som nämnts - men du behöver en Sky -prenumeration. Det är också tillgängligt att köpa via Amazon.

I USA är säsong ett till 16 alla tillgängliga på Netflix USA. Du kan sedan titta på säsong 17 på ABC-webbplatsen, eller via Hulu om du missade det vecka för vecka.

En säsong 19 har ännu inte bekräftats av ABC. Det har också pratats om en spin -off -show efter att Deadline rapporterade att ABC: s signaturpresident Jonnie Davis sa att det hade diskuterats.

Webbplatsen följde sedan upp historien med ett förtydligande från Davis som sa: "Jag skulle vilja förtydliga några uttalanden som jag gjorde i en tidigare intervju. Det finns inga samtal om en spinoff av Greys Anatomy just nu. Vi är 100 procent fokuserade på att producera säsong 18, med den otroliga Krista Vernoff vid rodret, och den fantastiska Ellen Pompeo som leder vår ensemble och medverkande producerar. Som ledare för ABC Signature menade jag bara att förmedla mitt stöd och optimism för Shondas lysande skapelse. "

Det är därför inte klart hur framtiden för Greys Anatomy kommer att bli, även om det naturligtvis redan finns en spin -off på Station 19, vars femte säsong kommer att sändas den 30 september en timme före Greys Anatomy säsong 18.