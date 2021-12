Hur man spårar tomten på Sky Q

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du undrar hur tomten ska lyckas leverera alla de där presenterna på juldagen så undrar du inte längre! Om du har Sky Q kan du följa tomtens framsteg genom de olika tidszonerna över hela världen.

Det finns naturligtvis Norad Santa tracker och Google Santa tracker, som du kan läsa om i vår separata funktion , men här tittar vi på hur du kan spåra honom genom din Sky Q-box.

För att spåra tomten genom Sky Q behöver du bara säga "Var är tomten?" eller "Var är jultomten?" i din Sky Q röstfjärrkontroll och spårningsappen kommer att starta så att du kan kolla in den store mannens nuvarande rutt.

Appen Where's Santa är också tillgänglig i appsektionen tillsammans med sådana som Fiit, Spotify, Disney+, Netflix, Prime Video och nyligen tillägg till Apple TV+.

Appen visar också hur många presenter som har levererats hittills, samt hur långt tomten har rest. Du kan till och med se var hans nästa stopp är.

Som nämnts kan du också kolla in vår Norad Tracks Santa vs Google Santa Tracker- funktion. Båda har varit tillgängliga i några år nu, men Sky's är bra om du istället vill kolla in framsteg på din TV. Och du kan till och med låta det gå hela julafton för att hålla koll på framstegen, så klart!