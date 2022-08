Samsung erbjuder LOTR: The Rings of Power-innehåll i 8K

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Samsung har gått samman med Amazons Prime Video-tjänst för att erbjuda några Lord of the Rings: The Rings of Power-innehåll i 8K.

Företaget kommer att visa en exklusiv smygtitt på 25 minuter material från de två första avsnitten i sitt Samsung 837 Experience Center i New York idag (25 augusti). Dessutom planerar företaget att erbjuda 8K-"serieinnehåll" som kan visas på Neo QLED 8K TV-apparater och "The Wall" 8K Micro LED-skärmar.

En exklusiv 8K-trailer kommer också att göras tillgänglig inom kort.

Butiken i New York kommer att visa det anpassade innehållet på sin LED-videovägg i tre våningar, medan ytterligare "kreativt" material från The Rings of Power också kommer att visas på Samsungs digitala LED-skärmar med utsikt över Times Square, Piccadilly Circus i London och Piazza del Duomo i Milano.

"Samarbeten som detta är en viktig milstolpe i arbetet med att föra 8K - den mest avancerade bildskärmstekniken - till tittarnas förnämsta plats", säger Simon Sung, vice VD för Samsungs affärsområde för videovisningsskärmar.

"För första gången kan fans uppleva de fantastiska bilderna i Sagan om ringenas herre: The Rings of Power på Samsung Neo QLED 8K TV-apparater."

The Lord of the Rings: The Rings of Power har premiär på Prime Video den 2 september 2022.

Skriva av Rik Henderson.