Samsungs The Frame får en historielektion med Life-anknytning

(Pocket-lint) - Samsungs populära avancerade TV, The Frame, smälter in i vardagsrummet genom att se ut som en bildram, och nu är den på väg att få en injektion av några ikoniska bilder.

I ett samarbete med tidningen Life kommer Samsung att ge 20 utvalda fotografier från Life Picture Collection till sina TV-apparater i Frame-serien.

Samlingen är ett visuellt arkiv över 1900-talet med mer än 10 miljoner fotografier av historiskt viktiga ögonblick och personer.

Samsung Art Store har kurerat 20 foton från samlingen och kommer att göra dem tillgängliga för ägare av The Frame från och med den 28 juli.

Urvalet innehåller bilder av ett brett spektrum av ämnen, inklusive allt från surfare från västkusten i Kalifornien till Pablo Picasso.

"The Frame's konstkatalog har vuxit enormt sedan den lanserades 2017, och den har också diversifierats mycket sedan dess", säger Simon Sung, Executive Vice President of the Visual Display Business på Samsung Electronics.

"Historien är nedtecknad i dessa fotografier, och nu kan konsumenterna ställa ut dem med ett knapptryck, utan att någonsin sätta sin fot i ett galleri eller museum."

Frame TV-apparaterna antog en matt displayfinish 2022, vilket ytterligare förbättrar effekten genom att minska ljusreflektioner.

Om du gillar tanken på att visa upp lite historia i ditt vardagsrum erbjuds en två månaders prenumeration på Samsung Art Store gratis tillsammans med 2022 The Frame-modeller.

Skriva av Luke Baker.