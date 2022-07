Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Samsung tillkännagav och släppte sin nya Gaming Hub ganska snabbt i slutet av juni 2022 och undvek den långa väntan som vi ibland upplever när det gäller intressanta nya funktioner.

Det betyder att alla med en Samsung TV från 2022 nu kan dra nytta av några smarta spelfunktioner - vi har alla viktiga detaljer för dig nedan, tillsammans med våra intryck från att använda den.

Samsung har satsat stort med Gaming Hub - snarare än att bara vara en ny app för din TV är det en helt ny sektion, som nås från systemmenyn där du väljer dina ingångar. Detta innebär att den faktiskt är värd för flera appar och kan fungera som en startsida för alla dina spelbehov.

Samsung säger att 65 procent av kunderna har en spelkonsol ansluten till sin Samsung TV, så det är logiskt att lägga till en plats för alla dessa anslutningar.

Det stora tillägget är dock en rad strömmande appar från bland annat Xbox och Google Stadia, så att du kan spela en rad olika spel utan att behöva någon konsol i första hand. Du kan komma åt var och en av dessa via Samsung Gaming Hub innan du loggar in och spelar, allt via molnet.

När du navigerar till Gaming Hub på din TV eller skärm får du en lista med spelförslag som baseras på vad du har spelat nyligen och vad du kanske vill prova. Du kan ansluta en handkontroll via Bluetooth och lägga ner tv-fjärrkontrollen vid det här laget.

Dessa kommer att sträcka sig över de tjänster du har tillgång till och föreslå specifika spel inom dessa bibliotek. Under dem har du möjlighet att få tillgång till varje streamingtjänsts egen app, och längre ner finns kurerade listor enligt genre eller andra kriterier.

Det innebär att du i princip har en katalog över de spel som är tillgängliga för dig, plus de tjänster de körs på. När du öppnar ett spel eller en app kan du logga in på den aktuella tjänsten för att bevisa att du har ditt medlemskap (åtminstone första gången), varefter du kan ladda in spelet.

Det finns fyra stora tjänster på Samsung Gaming Hub just nu - Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now och Utomik.

Var och en av dem låter dig strömma en annan spelkatalog till din TV med lite olika inställningar och riktmärken samt divergerande bibliotek, och du kan prova dem om du inte har provat dem tidigare.

För tillfället har Samsung bara lagt Gaming Hub på sina 2022 smart-tv-apparater, det vill säga QN900B, QN800B, QN95B, QN90B och Q60B-serien.

Samsung uppgav för oss under vår hands-on att de tittar på att ta med streamingalternativen till äldre modeller, men det är inte något som de garanterar i detta skede, så det enklaste sättet att garantera att du kan få tillgång till det är att skaffa en av modellerna ovan.

Vi kommer att hålla listan ovan uppdaterad allteftersom den utökas, men Samsungs egen sida med detaljer om Gaming Hub kommer också att innehålla alla detaljer framöver.

De goda nyheterna från vår praktiska tid med Samsung Gaming Hub är att den i princip verkar göra exakt vad som står på pappret - du kan få tillgång till streamingtjänster och, förutsatt att ditt internet klarar av uppgiften, fungerar de så bra som de ska.

Vi spelade ett gäng Halo Infinite via Xbox Cloud Gaming och blev imponerade av hur låg inmatningslatensiteten för kontrollern var, vilket i praktiken gör att det är samma sak att spela som på en konsol. Den enda stora nackdelen är att du är begränsad till 1080p för tillfället, något som du kan upptäcka om du är van vid en Xbox Series X.

Den upplösningsgränsen kommer dock att öka med tiden, enligt Xbox, så det borde bara bli bättre härifrån.

Det är trevligt och enkelt att ansluta din handkontroll via Bluetooth, och du kan även använda icke-Xbox-kontroller som Sonys DualSense enligt din smak. Därefter väljer du bara ditt spel, väntar medan det laddas och börjar sedan spela.

Du kan göra det via en trådbunden anslutning eller via Wi-Fi, även om trådbunden alltid ger stabilare resultat för att minska risken för artefakter och tillfälliga laggspikar, men oavsett vilket så bör du kunna spela om du har någonstans mellan 10 och 20 Mbps hastighet.

Om du har ett Bluetooth-headset kan du också ansluta det för ljud, vilket är bra, även om mikrofonen för tillfället kommer att vara oanvänd. Du kan få tillgång till sociala funktioner som på alla andra enheter, men Samsung och Xbox arbetar fortfarande på att låta dig chatta med dina kompisar. Du kommer att höra deras röster, men din egen kommer att vara dämpad om du inte använder en annan utrustning som Xbox-appen på din smartphone.

För ett första försök är vi mycket imponerade av hur smidigt Gaming Hub fungerar, och om du har en kompatibel TV bör du kolla in det - du kanske upptäcker att du är i framkant när det gäller spelutveckling utan att behöva köpa en enda extra utrustning.

Skriva av Max Freeman-Mills.