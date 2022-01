Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - På CES 2022 var det ingen tvekan om att Samsungs Micro LED TV-skärm var imponerande i sin skala, visuella trohet och i att presentera det bästa av det bästa när det gäller högt dynamiskt omfång (HDR). Det här är TV:ns framtid.

Sedan fick vi veta vad priset förväntas bli: över 100 000 $, potentiellt upp till 150 000 $ (det finns dock inget officiellt pris än, så det är bäst att gissa i skrivande stund, baserat på feedback från branschinsiders).

Så hur kan en TV motivera att den kostar lika mycket som en sportbil? Jo, eftersom Samsungs Micro LED i stort sett är TV-världens sportbil.

Först och främst: titta bara på våra bilder, tagna på Samsungs First Look-evenemang under CES 2022. Det koreanska företaget hade bokat ut en balsal på Caesars Palace för att visa upp hela sitt utbud av tv-apparater, från Micro LED-panelerna, till sina mer konsumenter ( men ändå avancerade) Neo QLED 4K- och 8K-paneler , ner till sitt livsstilssortiment - inklusive den häpnadsväckande bländfria The Frame 2022 .

TV-apparater är notoriskt svåra att fotografera, särskilt i mörka miljöer med flera ljuskällor, men dessa Micro LED-paneler levererar precis så episka djupa svarta och kraftfulla vita att det nästan är som att fotografera en scen. Ser du hur de svarta bara fortsätter in i mörkret som omger panelen? Så rika är de här bilderna – i själva verket är de mycket rikare personligen, det är nästan omöjligt att beskriva utan att faktiskt stå framför en.

Det är Micro LED:s stora dragningskraft: dess mikroskopiska lysdioder, som självlyser per skärmpixel (ungefär som en OLED-panel gör, bara Micro LED använder oorganiskt material), tillåter ultraexakt styrning av belysning som inget annat på marknaden kan konkurrera med . Detta ger också fördelen med ultralåga svarta nivåer, återigen precis som OLED, men med mycket högre toppljusstyrka.

Men tillbaka till frågan: är det tillräckligt bra för att du vill skiljas åt med sexsiffriga? Tja, låt oss inse det, de flesta av världens befolkning kommer aldrig att ha sådana summor tillgängliga. Priset är verkligen en indikation på den höga felfrekvensen i produktionsprocessen - vilket innebär att börja om, ny modul och allt - och den enorma panelstorleken, med CES 2022-showcasen som visar upp trion 89-, 101- och 110- tums modeller. Även den minsta är enorm och ger en helt uppslukande upplevelse, eftersom det inte finns någon ram (jo, det är ett skärm-till-kroppsförhållande på 99,9 procent).

Den större take-away, egentligen, är att Samsung med övning kommer att kunna fullända sin konstform: Micro LEDs pris bör krympa när företagets produktionserfarenhet och processer ökar, och panelstorlekarna minskar för att vara mer i linje med vad de flesta konsumenter är efter (dvs 55-tums paneler och liknande).

Att i slutändan se en Samsung Micro LED-TV personligen handlar om lyxen med den upplevelsen, inte det imaginära scenariot att faktiskt äga en just nu. Men vilken visuell behandling det är - och fantastiskt att se Samsung satsa på det här formatet cirka tre år efter att först tillkännage The Wall på CES 2019 .