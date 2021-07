Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung har tillkännagett en ny iteration av The Wall, den modulära skärmen som mäter över 1000 tum.

Den senaste IWA-serien är fortfarande inriktad på företag och kommersiella fastigheter - dåliga nyheter för alla som hoppas kunna använda den som en TV på deras herrgårdsvägg - med förbättringar av skärmens färger och en minskning av dess tjocklek.

Som du förväntar dig har Samsung inte listat ett pris för MicroLED-skärmen, även om vi vet att dess lysdioder är upp till 40 procent mindre än förra årets modell, liksom införandet av en ny AI-processor som arbetar för att ta bort buller och förbättra kvalitet och kontrast.

Det borde leda till mycket förbättrad bildkvalitet på skärmen, med modulariteten som gör att den kan växla mellan olika upplösningar, till exempel 8K till 16K.

Detta låter också ägare ordna det på en mängd olika sätt - konvex, konkav, lutande, hängd i tak, monterad på väggar eller i form av en L - med skärmen nu med en uppdateringsfrekvens på 120Hz och 1600 nits av ljusstyrka.

I grund och botten är det den typ av toppskärm du sannolikt kommer att se på flygplatser, utomhusreklam, detaljhandelskomplex, med Samsung som syftar till att lyfta dessa enorma kommersiella skärmar till nästa nivå genom att introducera MicroLED-teknik.

Det följer företagets beslut att inkludera de förbättrade skärmarna i dess mer konsumentinriktade TV-apparater för 2021.

På CES tidigare i år tillkännagav det en fortfarande löjlig 110-tums MicroLED-modell, som sedan följdes av 76- och 99-tums utgåvor - förmodligen bara rimligt nog för att göra det till vissa hem. Och om inte, finns det alltid resten av Samsungs livsstil-TV-apparater att utforska, som nu inkluderar The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace och The Premiere.