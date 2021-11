TCL Roku TV-ägare har nu tillgång till en 8K-kanal

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ägare av 8K Roku-TV har äntligen en kanal som de kan kalla sin egen.

The Explorers är värd för mängder av naturdokumentärfilmer i 8K HDR och den är nu tillgänglig som en kanal för TCL :s 8K Roku-TV.

Den är också tillgänglig på alla andra Roku- TV-apparater, men de kommer naturligtvis att vara begränsade till en maximal 4K HDR-utgång.

Ägare av TCL 6-Series 8K-seten får också 3 månaders fri tillgång till Explorers+ - ett prenumerationsområde på kanalen som innehåller hundratals premium 8K- och 4K-filmer.

squirrel_widget_6267094

"Hela vårt team är stolta över att dela skönheten med The Explorers Earth Inventory med maximal upplösning och kvalitet i hemmen via 8K Roku-tv-apparater", säger The Explorers VD, Olivier Chiabodo.

TCL och potentiellt andra tillverkare planerar att lansera ytterligare 8K-TV-apparater i framtiden: "Håll utkik efter fler modeller som kommer snart," sa Rokus Bill Wilson i ett blogginlägg .

Bar The Explorers, YouTube är i stort sett det enda andra stället att njuta av anständigt 8K-material för närvarande. Och även då är det knappast produktivt.

8K TV-marknaden är dock fortfarande i sin linda, så vi förväntar oss fullt ut att se andra kanaler, streamingtjänster och smarta TV-appar omfamna den superhöga upplösningen under de kommande åren.