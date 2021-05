Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Roku Channel kommer att lägga till sin första omgång av Quibi-shower i maj, har Roku meddelat. Det kommer att vara 30 vid lanseringen.

Showen kommer att märkas som “ Roku Originals ” och kan streamas från 20 maj 2021. De kommer att vara gratis i USA, Kanada och Storbritannien, även om annonser kommer att spelas mellan kortformade avsnitt. Den första omgången inkluderar den sjunde säsongen av Reno 911 !, Chrissys Court (med Chrissy Teigen i huvudrollen), och Kevin Harts Die Hart och matlagningsdokumentären Shape of Pasta. Så småningom planerar Roku att släppa 75 Quibi-titlar på sin tjänst.

Roku tillkännagav i januari att de uteslutande skulle licensiera Quibi och göra sina program tillgängliga på The Roku Channel, som är tillgänglig på Roku-enheter, smarta TV-apparater, mobilappar och webben. I Storbritannien är den tillgänglig på Sky Q och Now TV-enheter samt Roku-enheter. Quibis program var ursprungligen utformade för mobila enheter, men du kunde också komma åt dem på TV-appar och strömmade till kompatibla TV-apparater via AirPlay och Chromecast.

Att titta på din TV betyder att programmen inte kommer att stå i porträtt, som de var i Quibi-appen. Och allt innehåll kommer att strömma med 1080p upplösning.

Skriva av Maggie Tillman.